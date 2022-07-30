Житель Киева за $3,5 тыс. переправлял военнообязанных через границу, — СБУ (фото)

Обвиняемый, по данным правоохранителей, предоставлял подлежащим мобилизации мужчинам справки о том, что они проходят обучение за границей.

Служба безопасности сообщила о задержании жителя Киева, который помог 20 военнообязанным мужчинам выехать из Украины. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По данным правоохранителей, обвиняемый организовал схему незаконной переправки через границу граждан, которые подлежат мобилизации во время военного положения. Задержанный предоставлял своим клиентам пакет поддельных документов, в том числе справок о том, что они проходят обучение в иностранных вузах.

За свои услуги, как утверждают в СБУ, житель Киева брал $3,5 тыс., а его услугами с начала полномасштабного вторжения ВС РФ успели воспользоваться два десятка граждан.

"Их личности (клиентов — ред.) установлены, в отношении них будут отдельно приняты решения соответствующими правоохранительными органами. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка — $1500. После этого дельца задержали в Киеве при передаче полного пакета поддельных документов", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли:

готовые к продаже поддельные документы;

компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Задержанному, как отмечают в СБУ, предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса — "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Если вина мужчины будет доказана в суде — ему грозит до 9 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] Житель Киева за $3,5 тыс. переправлял военнообязанных через границу [ + – ] Житель Киева за $3,5 тыс. переправлял военнообязанных через границу [ + – ] Житель Киева за $3,5 тыс. переправлял военнообязанных через границу

Напомним, ранее СБУ ликвидировала в Харькове фирму, которая выдавала российским диверсантам поддельные паспорта и помогала гражданам страны-агрессора легализоваться на территории Украины.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыски у закарпатских таможенников. Правоохранителей подозревают в оказании помощи по незаконному вывозу с территории Украины почти $30 млн наличными.