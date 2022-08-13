Украина получила от Словакии первые САУ Zuzana 2, — глава Минобороны

По словам Ярослава Надя, обещанное нам оружие уже находится в распоряжении бойцов ВСУ и готово к использованию на фронте.

Украина в рамках военной помощи получила от Словакии первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Эту информацию в своем микроблоге Twitter подтвердил глава Министерства обороы страны-члена ЕС Ярослав Надь.

По его словам, первые четыре артиллерийские установки Zuzana 2 прибыли в Украину и находятся в распоряжении украинских военнослужащих.

Ярослав Надь подчеркнул, что обещанное Братиславой вооружение готово для использования в боевых действиях.

"Словакия помогает защитить невинные украинские жизни! Рад подтвердить, что первые четыре САУ Zuzana 2 находятся в руках Вооруженных сил Украины. Готовы к использованию для защиты от российских агрессоров", — добавил глава Министерства обороны Словакии в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что Киев и Братислава достигли договоренности о передаче на нужды украинских Вооруженных сил восьми САУ Zuzana 2.

[ + – ] Украина получила от Словакии первые САУ Zuzana 2

Zuzana 2 – самоходная артиллерийская установка, которая является модификацией САУ "Dana" с пушкой калибром 155 мм. САУ построена на колесном шасси TATRA 8x8. Артиллерийская установка оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Экипаж вооружения состоит из четырех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Напомним, в мае появилась информация о том, что Украина планирует закупить у Словакии САУ Zuzana 2. Речь шла о закупке минимум 8 единиц, однако официальная Братислава отказывалась обнародовать детали договора.

30 мая глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава передаст Украине восемь САУ Zuzana 2.