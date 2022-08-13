Україна отримала від Словаччини перші САУ Zuzana 2, — голова Міноборони

За словами Ярослава Надя, обіцяна нам зброя вже знаходиться у розпорядженні бійців ЗСУ та готова до використання на фронті.

Україна в рамках військової допомоги отримала від Словаччини перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Цю інформацію у своєму мікроблозі Twitter підтвердив голова Міністерства оборони країни-члена ЄС Ярослав Надь.

За його словами, перші чотири артилерійські установки Zuzana 2 прибули до України і перебувають у розпорядженні українських військовослужбовців.

Ярослав Надь наголосив, що обіцяне Братиславою озброєння готове для використання у бойових діях.

"Словаччина допомагає захистити безневинні українські життя! Радий підтвердити, що перші чотири САУ Zuzana 2 знаходяться в руках Збройних сил України. Готові до використання для захисту від російських агресорів", — додав голова Міністерства оборони Словаччини у своєму мікроблозі Twitter.

Варто зазначити, що Київ та Братислава досягли домовленості щодо передачі на потреби українських Збройних сил восьми САУ Zuzana 2.

[ + – ] Україна отримала від Словаччини перші САУ Zuzana 2

Zuzana 2 — самохідна артилерійська установка, що є модифікацією САУ "Dana" з гарматою калібром 155 мм. САУ побудована на колісному шасі Tatra 8x8. Артилерійська установка оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола 52 калібру та максимальною дальністю стрілянини 41 км. Екіпаж озброєння складається з чотирьох осіб, а автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Нагадаємо, у травні з'явилася інформація про те, що Україна планує купити у Словаччині САУ Zuzana 2. Йшлося про закупівлю щонайменше 8 одиниць, проте офіційна Братислава відмовлялася оприлюднити деталі договору.

30 травня голова Міноборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Братислава передасть Україні вісім САУ Zuzana 2.