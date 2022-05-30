Словаччина передасть Україні 8 САУ Zuzana 2, — міністр оборони Най

Самохідні артустановки здатні вести вогонь на дистанцію до 41 км. Це одна з останніх розробок словацького ВПК.

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Україна отримає 8 САУ Zuzana 2 зі Словаччини. Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Най, повідомляє Defence 24.

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Бійці ЗСУ вже проходять підготовку для опановування самохідних артустановок. Усього в Україну відправлять 8 Zuzana 2.

Zuzana 2 — це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії в липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI — кілька ракет поцілять в одне місце одночасно.

Отже, на озброєнні української армії є такі 155-мм установки:

CAESAR

AHS Krab

M777

М109

FH70

Також незабаром ЗСУ отримають PzH2000.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що Україна веде переговори щодо закупівлі САУ Zuzana 2. Бійці вже тоді розпочали навчання на техніці.

Раніше в мережі з'явилося відео зі САУ Dana 152-мм знаряддям в Україні. Загалом їх надійшло на озброєння 20 одиниць.