Словакия передаст Украине 8 САУ Zuzana 2, — министр обороны Надь

Самоходные артустановки способны вести огонь на дистанцию до 40 км. Это одна из последних разработок словацкого ВПК.

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Украина получит 8 САУ Zuzana 2 из Словакии. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь, передает Defence 24.

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Бойцы ВСУ уже проходят подготовку для овладевания самоходных артустановок. Всего в Украину отправят 8 Zuzana 2.

Zuzana 2 — это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 40 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Также гаубица обладает автоматом заряжания, что позволяет вести огонь в режиме MRSI — несколько ракет попадут по одной цели одновременно.

Таким образом на вооружении украинской армии есть такие 155-мм установки:

CAESAR

AHS Krab

M777

М109

FH70

Также в скором времени ВСУ получат PzH2000.

Напомним, 16 мая стало известно, что Украина ведет переговоры о закупке САУ Zuzana 2. Бойцы уже тогда начали обучение на технике.

Ранее в сети появилось видео с САУ Dana 152-мм орудием в Украине. Всего их поступило на вооружение 20 единиц.