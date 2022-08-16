ЗСУ зараз мають зброю, яку на початку вторгнення навіть не могли купити, – Зеленський

За словами українського лідера, в армії була лише радянська зброя. На момент початку вторгнення все, що Україна могла купити, — це Байрактари. Зараз ситуація змінилася.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post розповів про постачання зброї до України. Збройні сили весь час мали радянську зброю, а не натовську.

Відповідаючи на запитання, чому США не постачали зброю Україні у великих обсягах, якщо знали, що буде війна, Зеленський відповів, що він може бути лише вдячним Сполученим Штатам. Усю свою історію українська армія мала радянське озброєння, ніколи не було натовських зразків.

"Той мінімум, який у нас був з 2014 року, на мій погляд, недостатній. Серйозні сили, які нам були потрібні, на зразок HIMARS, які ми зараз все бачимо, або, скажімо, 155-міліметрова артилерія — я вже не говорю про танки й авіацію — нічого цього у нас не було і не було можливості купити це", — заявив президент.

Україна змогла домовитися лише про закупівлю бойових безпілотників на кшталт Байрактарів, але одними ними не можна воювати. Наразі Україна все ще просить допомогти закрити небо за допомогою авіації. Зеленський з першого дня каже, що Україні потрібна зброя для захисту.

"Наша країна нікуди не втече, ми готові воювати, дайте нам зброю. І як тільки ми її отримаємо, ми боротимемося", — розповів Зеленський.

Причина, через яку ЗСУ одразу не отримували потрібну зброю — страх війни з Росією. Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати із Росією. Президент казав партнерам, що якщо зброя буде недостатньою, то війна піде далі вглиб Європи. Тому почалися постачання зброї.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів до Ставки Верховного Головнокомандувача нових чиновників — заступника голови СБУ, командувача силами ТрО та ССО.

13 серпня Україна отримала перші САУ Zuzana 2 зі Словаччини.