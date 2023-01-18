Бьют на 160 км: США готовятся передать Украине дальнобойные ракеты, — СМИ

Журналисты пишут, что речь может идти о "бомбах малого диаметра наземного базирования". Предполагается, что это могут быть ракеты производства компании Boeing.

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Соединенные Штаты готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины, куда включат высокоточные планирующие бомбы GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии в 160 километров. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что пакет будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и бронетехнику (вероятно, боевые бронированные машины Stryker). Ожидается, что США не передадут американские танки M1 Abrams.

Издание пишет, что танки не передадут из-за проблем с логистикой и техническим обслуживанием. Однако Штаты помогли Украине получить советские танки и поддерживают решение Великобритании отправить около дюжины своих танков Challenger 2.

Также в материале сказано, что пакет не будет включать тактический ракетный комплекс большой дальности, способный поражать цели в Москве из Украины. Так, администрация Байдена опасается спровоцировать РФ на эскалацию.

Что касается ракет с дальностью поражения целей 160 километров, то речь может идти о "бомбах малого диаметра наземного базирования" или GLSDB, которые запускаются при помощи систем М142 HIMARS.

Журналисты пишут, что пакет еще не подписан, так как дорабатывается и его содержимое может измениться. Но официальные лица ожидают объявления в связи с очередной встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу.

Ракеты GLSDB

Это малогабаритные высокоточные боеприпасы, фактически крылатая бомба. Созданы Boeing совместно с компанией SAAB. Для наведения цели оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.

Ранее Фокус писал, что евродепутаты потребовали от Шольца передать танки Leopard 2 Украине. По мнению представителей Европарламента, итог войны в Украине многом будут определять будущие геополитические решения представителей других авторитарных режимов.

Также сообщалось, что ВСУ прославили ружье DroneGun Tactical на весь мир. После успешного применения антидроновых ружей в Украине, компания-производитель стала известной на весь мир.

Еще напомним, что Канада передаст Украине 200 броневиков Senator. Две сотни машин должны поступить в украинскую армию до лета 2023 года. Ранее журналисты отмечали, что Roshel дорабатывает броневики на основе отзывов от Украины.