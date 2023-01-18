Канада передаст Украине 200 броневиков Senator, – Ананд

Две сотни машин должны поступить в украинскую армию до лета 2023 года. Ранее журналисты отмечали, что Roshel дорабатывает броневики на основе отзывов от Украины.

Related video

Министр обороны Украины провел встречу с министром обороны Канады Анитой Ананд, в ходе которой была анонсирована передача еще 200 бронемашин Senator APC. Об этом сообщает The Globe and Mail.

Две сотни броневиков передадут в рамках усиления украинской армии. Все Senator должны поступить в Украину до лета 2023 года. Общая стоимость машин составляет около 90 млн американских долларов из 500 выделенных в ноябре 2022 года.

Бронемашины Senator предназначены для безопасной перевозки бойцов, эвакуации раненых и патрулирования. Машины изготавливает компания Roshel. Указывается, что с 24 февраля 2022 года Канада оказала Украине гуманитарной и военной помощи на 5 миллиардов долларов. Также их инструкторы обучают украинские войска в Великобритании и. Польше.

Добавим, в украинском автоблоге Big Test сообщали, что броневики Senator дорабатывают на основе отзывов Украины. В машину уже установили новый двигатель с меньшими требованиями к качеству топлива, усилили бронирование, а также установили специальные кресла в десантное отделение двух лавочек.

Кроме этого, у машин усилили бронирование и подвеску. За почти год войны производители внесли более 10 изменений в Senator.

Напомним, 16 сентября в ходе контрнаступления ВСУ канадский броневик Roshel Senator был впервые замечен на поле боя у бойцов спецподразделения ГУР KRAKEN.

15 апреля Канада анонсировала передачу в Украину броневиков Roshel Senator и другой бронетехники.