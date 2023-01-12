Десятки изменений: как улучшают броневик Senator на основе украинского фидбека (видео)

В машину установили новый двигатель, который менее прихотлив к качеству дизеля, усилили бронирование, а также установили ударопоглощающие кресла для десанта.

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Украинские Силы обороны продолжают получать канадские броневики Roshel Senator. За месяцы войны разработчики внесли более 10 изменений в конструкцию. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале Big Test.

Как утверждает автор ролика, сейчас все производственные мощности Roshel заняты выполнением заказов для Украины. Последняя партия из 60 машин поступила на вооружение черниговским пограничникам. В этой партии есть ряд изменений, которых не было в первых версиях брноевиков.

Компания практически в телефонном режиме получает отзывы от украинских военных, а затем вносит изменения в броневик. Senator получил усиленное бронирование. Первоначально он разрабатывался как патрульная машина для полицейских, поэтому сейчас его меняют на основе опыта боев в Украине.

[ + – ] Броневики Senator постоянно дорабатаывают

Также в Senator изменили ходовую часть: усилены стойки амортизаторов, рессоры, рулевая тяга. Самым важным изменением, как говорят в ролике, стало изменение двигателя. Roshel Senator теперь имеет менее экологичный двигатель стандарта Euro 2. Это позволит заливать дизельное топливо с танков или БТРов, обладающие высоким уровнем серы. Силовую установку поставляет компания Ford. Прочие характеристики двигателя при этом не изменились — максимальная скорость в 120км/ч, момент силы 750 Ньютон-метров и 330 лошадиных сил.

Сзади появился фаркоп, а спереди электрическая лебедка с дистанционным управлением. Также есть и более мелкие изменения. Машину оснастили дополнительными замками на капоте, установили 8 светодиодов по периметру броневика, а также добавили функцию звукового сигнала при заднем ходе.

[ + – ] Десантное отделение Senator

Внутри для десанта установили ударопоглощающие кресла вместо двух лавочек. При подрыве на мине кресла не будут передавать энергию удара на бойцов, которые из-за этого могли получить травму хребта.

Напомним, 16 сентября в ходе контрнаступления ВСУ канадский броневик Roshel Senator был впервые замечен на поле боя у бойцов спецподразделения ГУР KRAKEN.

15 апреля Канада анонсировала передачу в Украину броневиков Roshel Senator и другой бронетехники.