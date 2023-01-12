Десятки изменений: как улучшают броневик Senator на основе украинского фидбека (видео)
В машину установили новый двигатель, который менее прихотлив к качеству дизеля, усилили бронирование, а также установили ударопоглощающие кресла для десанта.
Украинские Силы обороны продолжают получать канадские броневики Roshel Senator. За месяцы войны разработчики внесли более 10 изменений в конструкцию. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале Big Test.
Как утверждает автор ролика, сейчас все производственные мощности Roshel заняты выполнением заказов для Украины. Последняя партия из 60 машин поступила на вооружение черниговским пограничникам. В этой партии есть ряд изменений, которых не было в первых версиях брноевиков.
Компания практически в телефонном режиме получает отзывы от украинских военных, а затем вносит изменения в броневик. Senator получил усиленное бронирование. Первоначально он разрабатывался как патрульная машина для полицейских, поэтому сейчас его меняют на основе опыта боев в Украине.
Также в Senator изменили ходовую часть: усилены стойки амортизаторов, рессоры, рулевая тяга. Самым важным изменением, как говорят в ролике, стало изменение двигателя. Roshel Senator теперь имеет менее экологичный двигатель стандарта Euro 2. Это позволит заливать дизельное топливо с танков или БТРов, обладающие высоким уровнем серы. Силовую установку поставляет компания Ford. Прочие характеристики двигателя при этом не изменились — максимальная скорость в 120км/ч, момент силы 750 Ньютон-метров и 330 лошадиных сил.
Сзади появился фаркоп, а спереди электрическая лебедка с дистанционным управлением. Также есть и более мелкие изменения. Машину оснастили дополнительными замками на капоте, установили 8 светодиодов по периметру броневика, а также добавили функцию звукового сигнала при заднем ходе.
Внутри для десанта установили ударопоглощающие кресла вместо двух лавочек. При подрыве на мине кресла не будут передавать энергию удара на бойцов, которые из-за этого могли получить травму хребта.
Напомним, 16 сентября в ходе контрнаступления ВСУ канадский броневик Roshel Senator был впервые замечен на поле боя у бойцов спецподразделения ГУР KRAKEN.
15 апреля Канада анонсировала передачу в Украину броневиков Roshel Senator и другой бронетехники.