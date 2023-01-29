"2023 буде роком перемоги". Зеленський розповів про підсумки засідання Ставки головнокомандувача

За словами президента, на засіданні було розглянуто важливу інформацію розвідки про можливі дії РФ найближчим часом.

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 січня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На нараді було порушено питання подальших дій військ РФ, а також потреби української армії щодо майбутніх операцій. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами глави держави, сьогодні на засіданні було заслухано доповіді щодо обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні.

"Розглянули важливу інформацію від розвідки про можливі дії ворога на найближчий період. Готуємось до всіх можливих подій", — наголосив президент.

Глава держави також повідомив, що на засіданні Ставки обговорювалося питання забезпечення ключових потреб української армії в озброєнні, техніці та боєприпасах для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

"2023-й має бути й обов'язково буде роком нашої перемоги!" — додав Зеленський.

На сайті президента уточнюється, що під час наради також було розглянуто питання удосконалення системи підготовки особового складу підрозділів українських військ.

У засіданні Ставки взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. Крім цього, до засідання приєдналися члени Кабінету міністрів, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, в інтерв'ю канадським журналістам, опублікованому 29 січня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що військова ситуація на Сході України складна, але контрольована.

Тим часом Росія збільшила кількість військових кораблів до 15, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає приблизно 20 ракет, повідомили в Міноборони.