"2023-й будет годом победы". Зеленский рассказал об итогах заседания Ставки главнокомандующего

По словам президента, на заседании была рассмотрена важная информация разведки о возможных действиях РФ в ближайшее время.

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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 января, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На совещании был поднят вопрос дальнейших действий войск РФ, а также потребности украинской армии для проведения будущих операций. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы государства, сегодня на заседании были заслушаны доклады по обстановке на фронте, в частности на Донецком направлении и на юге.

"Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", — подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что на заседании Ставки обсуждался вопрос обеспечения ключевых потребностей украинской армии в вооружении, технике и боеприпасах для "проведения операций, запланированных на 2023 год".

"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!" — добавил Зеленский.

На сайте президента уточняется, что в ходе совещания также был рассмотрен вопрос усовершенствования системы подготовки личного состава подразделений украинских войск.

В заседании Ставки приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений. Помимо этого к заседанию присоединились члены Кабинета министров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, в интервью канадским журналистам, опубликованном 29 января, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военная обстановка на Востоке Украины сложная, но контролируемая.

Тем временем Россия увеличила количество военных кораблей до 15, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет около 20 ракет, сообщили в Минобороны.