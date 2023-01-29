"Ситуация сложная, но контролируемая": Резников рассказал о боях на Донбассе

Глава Минобороны надеется на успешный результат переговоров по предоставлению Украине боевой авиации. По его словам, это может стать возможным в ближайшее время. "Все, что невозможно сегодня, завтра станет возможным", — подчеркнул Резников.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военная обстановка на Востоке Украины сложная, но контролируемая. В интервью канадскому телеканалу CBC 29 января, глава оборонного ведомства уточнил, что поставки Украине тяжелого вооружения, а также боевой авиации внесут большой вклад в деоккупацию украинской территории.

Беседуя с журналисткой Розмари Бартон глава Минобороны сказал, что Украине в настоящий момент требуются реактивные истребители, самолеты и, возможно, ракеты, чтобы нанести удар по складам российского топлива и боеприпасов, а также по командным центрам ВС РФ.

При этом Резников отметил, что по мере развития военных действий в Украину стало поступать военное оборудование, в котором ей когда-то было отказано, включая противотанковое и зенитное оружие, а также артиллерию дальнего действия и системы противовоздушной обороны.

Глава ведомства добавил, что надеется на новые переговоры, которые должны состояться в течении следующих двух недель по вопросам предоставления западными партнерами истребителей для Воздушных сил ВСУ.

"Для меня все, что невозможно сегодня, завтра станет возможным", — подчеркнул Резников.

Что касается предоставления танков, то министр признал, что потребуется время для их получения и обучения экипажей по использованию техники. В то же время Резников выразил надежду, что экипажи будут готовы к весенней кампании, предварительно поставив цель на март 2023.

Ранее в интервью для телеканала CNN глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что западные танки будут использоваться для прорыва российских оборонных рубежей. По его словам, поставки западного тяжелого вооружения позволят продолжить украинским вооруженным силам контрнаступление с целью деоккупации захваченных РФ территорий.

Канцлер Германии Олаф Шольц 29 января в интервью изданию Tagesspiegel раскритиковал постоянные требования в передачи для Украины новых видов вооружения для борьбы с Россией. Политик пожаловался, что как только принимается одно решение по военной помощи Украине, в Германии начинаются новые дебаты.