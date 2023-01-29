"Приняли решение по боевым танкам". Шольц пояснил, почему он против передачи истребителей для ВСУ

"Важно, чтобы все, кто заявил о своем намерении поставить Украине боевые танки, сделали это", — подчеркнул канцлер Германии.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал постоянные требования в передачи для Украины новых видов вооружения для борьбы с РФ. Он отверг возможность предоставления Киеву истребителей. Об этом глава правительства ФРГ заявил в интервью изданию Tagesspiegel.

"Вопрос об истребителях даже не возникает. Я могу только посоветовать не вступать в постоянную конкурентную борьбу, когда речь идет о системах вооружения", — сказал он.

Немецкий политик отметил, что как только принимается одно решение, в Германии начинаются новые дебаты. По его словам, это выглядит не очень серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства.

"Такие дебаты не должны проводиться по причинам внутриполитического профилирования. Для меня сейчас важно, чтобы все, кто заявил о своем намерении поставить Украине боевые танки, сделали это", — сказал он.

Олаф Шольц также опроверг информацию о том, что на Германию давили другие страны в вопросе предоставления танков для Украины и что так же произойдет с истребителями.

"Мы всегда исходим из того, что нужно Украине, с одной стороны, и что поставляют наши важнейшие союзники — в первую очередь США, а также Великобритания, Франция и другие. Именно поэтому мы сейчас приняли решение по боевым танкам", — добавил канцлер.

Он также заявил, что в российско-украинской войне нет прямого участия ни одного государства НАТО и не будет.

Напомним, 27 января СМИ писали, что Великобритания может передать Украине истребители для патрулирования воздушного пространства. Однако это произойдет, когда ВСУ смогут вытеснить российские войска.

В то же время в Белом Доме заявили, что США готовы "очень осторожно" обсуждать передачу Украине истребителей F-16.