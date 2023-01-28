Есть условие: Великобритания может передать Украине свои истребители, — СМИ

По словам журналистов, Великобритания может согласиться на отправку своих истребителей для патрулирования воздушного пространства Украины, когда российские войска будут вытеснены.

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Некоторые британские военные обеспокоены тем, что Королевские ВВС и флот не берут участие в поддержке Украины. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что среди высокопоставленных источников Минобороны Соединенного Королевства считают, что другие силы британских вооруженных сил должны "взять на себя бремя" Помощи Украине. Этого требует победа над Россией.

Правда, представители Королевских ВВС отметили, что отправка Украине истребителей сейчас не в приоритете. Возможно, Великобритания согласится на это, когда ВСУ смогут оттеснить российские силы, чтобы затем патрулировать свою территорию и защищать воздушное пространство. Правда, о каких конкретно рубежах идет речь – не уточняется.

Председатель специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд рассказал журналистам, что в Минобороны Великобритании обнаружили, что ее сухопутные войска сами находятся в ненадлежащем состоянии. Особенно это стало очевидно, когда было принято решение передать Украине танки Challenger 2.

"Сокращение количества танков до 148 не оставляет нам никаких серьезных обычных наземных средств сдерживания, учитывая явный упадок европейской безопасности", — сказал он.

Бен Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) по наземным боевым действиям, сказал, что после российского вторжения в Украину британские войска увеличили свое присутствие в Европе.

Ранее Фокус писал, что украинский дипломат заявил, что Западные союзники обещают передать Украине более 300 танков. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил о серьезной подготовке ВСУ к возможному наступлению россиян. Сроки поставок зависят от типа танков и страны их производства.

Еще напомним, что в Киев прибыл генеральный инспектор Пентагона. По словам министра обороны Украины, американская делегация убедилась в том, что предоставляемая Вашингтоном военная помощь используется по назначению.

Также сообщалось, что в NYT рассказали, что еще нужно Украине, чтобы РФ потерпела поражение. Журналисты пишут, что для проведения успешного контрнаступления США и Европа будут обучать украинских военных координированным действиям с использованием современной военной техники.