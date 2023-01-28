Танков недостаточно: в NYT рассказали, что еще нужно Украине, чтобы РФ потерпела поражение

Журналисты пишут, что для проведения успешного контрнаступления США и Европа будут обучать украинских военных координированным действиям с использованием современной военной техники.

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Танки, которые западные страны пообещали Украине, не станут универсальным средством для перелома хода войны. Чтобы это произошло, украинских военных придется обучить по новому образцу. Об этом пишет New York Times.

Издание пишет, что солдатам и офицерам ВСУ придется учиться работать с танками, бронетранспортерами, современными боеприпасами, чтобы у них была возможность комбинировать использование этих видов вооружения. Это будет ускоренный курс, который американские военнослужащие в обычных условиях проходят на протяжении лет.

По словам журналистов, новая военная помощь Украине говорит о том, что Запад хочет помочь Украине выйти из тупика на фронте, однако у него еще сохранилось желание не провоцировать президента РФ Владимира Путина на эскалацию.

"Мы хотим поставить их (украинцев, ред.) в наилучшее возможное положение, чтобы эта война закончилась", — сказала высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Виктория Нуланд.

Издание пишет, что российские силы продолжают строить укрепленные линии обороны, а потому молниеносную операцию, как это произошло в Харьковской области, ВСУ провести не смогут. Именно поэтому украинским военным нужна скоординированная работа танков, артиллерии, бронетранспортеров и других видов вооружений.

Чтобы гарантировать, что украинская армия сможет проводить такие маневры, потребуется увеличить степень американской и европейской подготовки ВСУ. Правда, обучение не началось с нуля.

"У украинцев есть основная профессиональная армейская группа, которая годами и годами сражалась с русскими и до 2022 года проходила обучение на Западе", — сказал Стивен Биддл, профессор Колумбийского университета.

В материале сказано, что пока неясно, насколько реалистично для Пентагона обучить украинцев сложностям общевойсковой маневренной войны за короткий промежуток времени.

"Военные, которые должным образом мотивированы и имеют правильную структуру командования, адаптируются и учатся довольно быстро", — сказал доктор Биддл.

Некоторые аналитики считают, что единственным наиболее эффективным оружием, которое Соединенные Штаты могут предоставить Украине, являются высокоточные ракеты. Они могли бы поражать цели в глубине российского тыла.

Ранее Фокус писал, что украинский дипломат заявил, что Западные союзники обещают передать Украине более 300 танков. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил о серьезной подготовке ВСУ к возможному наступлению россиян. Сроки поставок зависят от типа танков и страны их производства.

Еще напомним, что в Киев прибыл генеральный инспектор Пентагона. По словам министра обороны Украины, американская делегация убедилась в том, что предоставляемая Вашингтоном военная помощь используется по назначению.

Также сообщалось, что разведка Эстонии рассказала, когда у РФ могут закончиться ракеты. Эстонская разведка считает, что РФ продолжает покупать высокотехнологичные запчасти для ракет. Или Москва могла заранее запастись такими деталями еще до начала полномасштабного вторжения.