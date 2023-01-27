Западные союзники обещают передать Украине более 300 танков, — посол

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил о серьезной подготовке ВСУ к возможному наступлению россиян. Сроки поставок зависят от типа танков и страны их производства.

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Западные союзники обещают отправить Вооруженным силам Украины 321 танк. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января в интервью телеканалу BFM TV.

"Многие страны подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка. Нам нужна эта помощь как можно скорее. Мы не боимся (возможного наступления РФ, – ред), мы очень серьезно готовимся", — подчеркнул дипломат.

Посол Украины во Франции заверил, что ВСУ готовы к любому развитию событий, а с поставками оружия и танков, обещанным рядом западных стран в последние дни, будут готовы еще больше.

Омельченко не уточнил, какие страны и по сколько танков обещали передать Украине.

"Сроки поставок отличаются в зависимости от типа танка и страны их производства. Но если ждать до августа или сентября, это будет слишком поздно", — сказал Омельченко.

Некоторым странам, по словам дипломата, нужно проводить техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей, чтобы отдать свои.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что если американские танки M1 Abrams доставят в Украину до августа, это будет поздно. Реальная ситуация с данными танками пока неизвестна.

США обещали поставлять Украине танки M1 Abrams до тех пор, пока президент России Владимир Путин не поймет, что надо завершать войну.

Дания отказала Украине в предоставлении танков, объяснив решение недостаточным арсеналом техники в своих вооруженных силах.

Польша передаст украинской армии 74 танка, из них — 14 Leopard 2 и 60 модернизированных польских танков, в том числе 30 PT-91.

Франция может передать ВСУ танки Leclerc, но, по данным издания Der Spiegel, французский президент Эммануэль Макрон начал колебаться в этом вопросе.