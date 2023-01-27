Макрон колеблется: Франция поставила под вопрос передачу танков Leclerc Украине, — Spiegel

Журналисты отмечают, что речь идет не о каких-то "табу" в помощи для ВСУ, а потому что "хрупкий монстр" Leclerc имеет тяжелое техническое обслуживание и создаст другие проблемы для украинских военных в использовании.

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После решения Германии о передаче Украине боевых танков Leopard 2 Франция может предоставить свои танки Leclerc. Однако в этом вопросе французский президент Эммануэль Макрон колеблется, хотя обычно выступал в первых рядах. Об этом сообщает издание Spiegel.

Журналисты отмечают, что речь идет не о каких-то "табу" в помощи для ВСУ, а потому что "хрупкий монстр" Leclerc имеет тяжелое техническое обслуживание и создаст другие проблемы для украинских военных в использовании.

На прошлой неделе Макрон попросил Минобороны рассмотреть возможность поставки французских основных боевых танков в Украину. Тогда он перечислил три момента, которые могли бы говорить против такого решения:

риск дальнейшей эскалации войны;

материально-технические вопросы — когда эти танки могут прибыть в Украину, а украинские солдаты смогут ими управлять, сколько времени займет обучение;

ослабление собственной армии.

В чем проблема французских танков?

В издании отмечают, что 50-тонный танк Leclerc, оснащенный 120-мм пушкой, считается "крепким", но в то же время "хрупким монстром". Их техническое обслуживание чрезвычайно сложное.

Кроме того, французские военные отмечают, что Leclerc будут поставляться как еще один основной боевой танк, имеющий совершенно иные технические характеристики, чем танки производства США или Германии. Танковый парк в зоне боевых действий стал бы все более и более запутанным.

Это также создаст проблемы для экспертов и логистов на месте: для каждой используемой единицы должны быть предоставлены свои запчасти и техники.

Также издание сообщает, что этих танков у Франции мало. Страна вряд ли сможет предоставить большое количество, не ставя под угрозу боеспособность собственной армии. И если Франция сможет поставить 20-25 Leclerc, то ради такого количества нет смысла проводить обучение украинских солдат.

Напомним, 26 января в Пентагоне заявили, что США будут поставлять танки Abrams до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не поймет, что пришло время заканчивать войну.

Тем временем издание The Washington Post считает, что ВСУ столкнутся с трудностями, используя танки Leopard 2, Challenger 2 и M1A2 Abrams. Например, у немецких Leopard 2, которые будут отправлять разные страны Европы, есть свои небольшие различия, и их нельзя не учитывать.