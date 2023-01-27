Макрон вагається: Франція поставила під питання передавання танків Leclerc Україні — Spiegel

Журналісти зазначають, що йдеться не про якісь "табу" в допомозі для ЗСУ, а тому, що "тендітний монстр" Leclerc має важке технічне обслуговування і створить інші проблеми для українських військових у використанні.

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Після рішення Німеччини про передавання Україні бойових танків Leopard 2 Франція може надати свої танки Leclerc. Однак у цьому питанні французький президент Емманюель Макрон вагається, хоча зазвичай виступав у перших рядах. Про це повідомляє видання Spiegel.

Журналісти зазначають, що йдеться не про якісь "табу" в допомозі для ЗСУ, а тому, що "тендітний монстр" Leclerc має важке технічне обслуговування і створить інші проблеми для українських військових у використанні.

Минулого тижня Макрон попросив Міноборони розглянути можливість постачання французьких основних бойових танків в Україну. Тоді він перерахував три моменти, які могли б говорити проти такого рішення:

ризик подальшої ескалації війни;

матеріально-технічні питання — коли ці танки можуть прибути в Україну, а українські солдати зможуть ними керувати, скільки часу займе навчання;

ослаблення власної армії.

У чому проблема французьких танків?

У виданні зазначають, що 50-тонний танк Leclerc, оснащений 120-мм гарматою, вважається "міцним", але водночас "тендітним монстром". Їх технічне обслуговування надзвичайно складне.

Крім того, французькі військові зазначають, що Leclerc будуть поставлятися як ще один основний бойовий танк, який має зовсім інші технічні характеристики, ніж танки виробництва США чи Німеччини. Танковий парк у зоні бойових дій став би все більш заплутаним.

Це також створить проблеми для експертів і логістів на місці: для кожної одиниці, що використовується, повинні бути надані свої запчастини і техніки.

Також видання повідомляє, що цих танків у Франції замало. Країна навряд чи зможе надати велику кількість, не ставлячи під загрозу боєздатність власної армії. І якщо Франція зможе поставити 20-25 Leclerc, то заради такої кількості немає сенсу проводити навчання українських солдат.

Нагадаємо, 26 січня в Пентагоні заявили, що США поставлятимуть танки Abrams доти, доки президент РФ Володимир Путін не зрозуміє, що настав час закінчувати війну.

Тим часом видання The Washington Post вважає, що ЗСУ зіткнуться з труднощами, використовуючи танки Leopard 2, Challenger 2 та M1A2 Abrams. Наприклад, німецькі Leopard 2, які відправлятимуть різні країни Європи, мають свої невеликі відмінності, і їх не можна не враховувати.