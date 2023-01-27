"Слишком поздно": Зеленский отреагировал на прибытие танков M1 Abrams к августу (видео)

По словам верховного главнокомандующего, ВСУ нужно от 300 до 500 танков для наступления. Реальных сроков поставок американских танков на данный момент нет.

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Если американские танки M1 Abrams прибудут в Украину до августа, это будет довольно поздно. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

Журналистка задала вопрос, не слишком ли поздно прибытие американских танков M1 Abrams до августа.

"Да. Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут. Когда Америка даст нам "Абрамсы". И я не знаю, когда на самом деле прибудут танки из Европы", — ответил ей президент.

Зеленский вспомнил договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о передаче Украине танков Leclerc.

"У нас есть решение с Макроном, я благодарен ему. Я считаю, он открыл новую страницу, когда решил передать нам танки. Эмоционально это было очень позитивно для меня. Но у меня как у президента воюющей страны нет 2 недель", — заявил глава государства.

[ + – ] Зеленский говорит о поставках американских танков Abrams с 3:30

Владимир Зеленский пояснил — в ситуации с танками нужно понимать, что нельзя их просто дать или не дать.

"Вопрос — что это даст нам. Долгое время мы говорим про бронетехнику, с которой у нас дефицит в сравнении с Россией. Но у нас не такой дефицит по сравнению с другими странами Европы. У россиян есть тысячи танков, у Украины намного меньше", — подчеркнул он.

По словам президента, нет смысла в том, чтобы какая-то ведущая страна сказала: "Мы даем Украине танки, мы их поддерживаем, вот вам 5 танков".

"Что нам с ними делать? Мы не сможем укомплектовать наши войска. Мы не можем отправлять на учения ради 5 танков, так как это танки другой компании и страны. Как мы будем потом ремонтировать эти танки? Для этого нужен ремонтный хаб", — продолжил Зеленский.

По оценке верховного главнокомандующего, ВСУ нужно от 300 до 500 танков для наступления. Зеленский сказал, что количество и сроки поставок — очень важный вопрос.

"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно не доехало. Бывает, месяцы едет это оружие. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Я говорю, что облегчение приходит тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать на защиту нашей армии", — сказал Зеленский.

Напомним, что Пентагон обещал поставлять Украине танки M1 Abrams до тех пор, пока президент России Владимир Путин не поймет, что пора заканчивать войну. Власти США не знают, когда закончится война в Украине.

СМИ ранее писали, что США планируют передать Киеву более современную конфигурацию танков — M1A2, а не устаревшую версию A1. ВСУ отправят 31 танк без секретных бронеэлементов.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 26 января заявила о невозможности отправить Украине танки M1 Abrams к весеннему наступлению.