"Занадто пізно": Зеленський відреагував на прибуття танків M1 Abrams до серпня (відео)

За словами верховного головнокомандувача, ЗСУ потрібно від 300 до 500 танків для наступу. Реальних термінів постачання американських танків на цей момент немає.

Related video

Якщо американські танки M1 Abrams прибудуть до України до серпня, це буде пізно. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Журналістка запитала, чи не надто пізно прибуття американських танків M1 Abrams до серпня.

"Так. Запізно. Але я не знаю реальної ситуації на цей момент, коли вони будуть. Коли Америка дасть нам "Абрамси". І я не знаю, коли насправді прибудуть танки з Європи", — відповів їй президент.

Зеленський згадав домовленості з французьким колегою Емманюелем Макроном про передачу Україні танків Leclerc.

"У нас є рішення з Макроном, я вдячний йому. Я вважаю, він відкрив нову сторінку, коли вирішив передати нам танки. Емоційно це було дуже позитивно для мене. Але у мене як у президента країни, що воює, немає 2 тижнів", — заявив глава. держави.

[ + – ] Зеленський говорить про постачання американських танків Abrams з 3:30

Володимир Зеленський пояснив: у ситуації з танками треба розуміти, що не можна їх просто дати чи не дати.

"Питання — що це дасть нам. Довгий час ми говоримо про бронетехніку, з якою ми маємо дефіцит порівняно з Росією. Але в нас не такий дефіцит порівняно з іншими країнами Європи. У росіян є тисячі танків, в України набагато менше", — наголосив він.

За словами президента, немає сенсу, щоб якась провідна країна сказала: "Ми даємо Україні танки, ми їх підтримуємо, ось вам 5 танків".

"Що нам з ними робити? Ми не зможемо укомплектувати наші війська. Ми не можемо відправляти на навчання заради 5 танків, тому що це танки іншої компанії та країни. Як ми потім ремонтуватимемо ці танки? Для цього потрібен ремонтний хаб", — продовжив Зеленський.

За оцінкою верховного головнокомандувача, ЗСУ потрібно від 300 до 500 танків для наступу. Зеленський сказав, що кількість та терміни постачання — дуже важливе питання.

"У нас є зброя, за якою було ухвалено рішення, а вона не доїхала. Буває, місяці їде ця зброя. Я не кажу, що хтось винен у цьому. Я кажу, що полегшення приходить тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Пентагон обіцяв постачати Україні танки M1 Abrams доти, доки президент Росії Володимир Путін не зрозуміє, що настав час закінчувати війну. Влада США не знає, коли закінчиться війна в Україні.

ЗМІ раніше писали, що США планують передати Києву сучаснішу конфігурацію танків — M1A2, а не застарілу версію A1. ЗСУ відправлять 31 танк без секретних бронеелементів.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд 26 січня заявила про неможливість надіслати Україні танки M1 Abrams до весняного наступу.