"Складні танки": ЗСУ не отримають M1 Abrams до весняного наступу, — Нуланд (відео)

За словами заступниці держсекретаря США, українським військовим потрібен серйозний рівень підготовки для застосування танків M1 Abrams у бою. Російські дипломати вважають відправлення озброєння "нечуваною провокацією".

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Сполучені Штати не зможуть поставити Збройним силам України танки M1 Abrams до весняного наступу. Про це сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у Конгресі.

Чиновниця пояснила таке рішення складністю цієї техніки.

"Це дуже складні танки, вони вимагають серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх передавання вчора, потрібен деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не та техніка, яка з'явиться до весняного наступу", — заявила Нуланд.

[ + – ] Нуланд завила, що керівництво США брало до уваги військові потреби українців на кожному етапі боїв

Сенатор-республіканець Джим Ріш запитав, чому не можна передати ЗСУ танки раніше. За його словами, питання відправлення танків порушували 6 місяців тому.

Нуланд відповіла, що на кожному етапі керівництво США брало до уваги військові потреби українців та їхні запити.

"Восени був період, коли вони захоплювали на полі бою величезну кількість російських танків. ЗСУ успішно використовували їх під час наступів у районі Херсона та Харкова. Тепер їм потрібно більше, а ми відгукнулися", — наголосила заступниця держсекретаря.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 25 січня підтвердив передавання українській армії 31 танка M1 Abrams. Ця обіцянка пішла слідом за побоюваннями адміністрації президента США з приводу можливого нового наступу ЗС РФ навесні.

Термін навчання танкових екіпажів ЗСУ використанню американських танків поки невідомі — спочатку потрібно завершити підготовку плану тренувань, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Байден M1 Abrams вважає найбоєздатнішими танками у світі. Посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов відреагував на рішення Байдена. За його словами, ініціатива США — це "нечувана провокація".