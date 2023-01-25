Поставити Росію на місце: Байден підтвердив постачання в Україну танків M1 Abrams (відео)

До пакету військової допомоги, яка спрямована для рішучого контрнаступу ЗСУ, увійшли 120-мм снаряди, 8 тактичних машин, транспортні засоби підтримки та засоби для техобслуговування. Президент Володимир Зеленський уже подякував американцям за надану підтримку.

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Президент США Джо Байден підтвердив відправлення в Україну 31 одиниці американських танків M1 Abrams у зв'язку з побоюваннями щодо нового російського наступу цієї весни. Так буде сформовано один танковий батальйон для захисту суверенітету України, заявив голова Білого дому під час виступу 25 лютого, який транслювався каналом CNBC.

Заява Байдена прозвучала у відповідь на позицію Німеччини щодо негайного надання танків Leopard, які, за словами української влади, необхідні для боротьби з Росією. При цьому американський лідер зазначив, що постачання танків Abrams є не наступальною загрозою для РФ, а допомогою українським збройним силам у контрнаступі з метою звільнення окупованих територій.

"Ось про що йдеться. Допомогти Україні захиститися та захистити українську землю. Це не наступальна загроза для Росії. Наступальної загрози немає", — зазначив Байден.

Американський президент додав, що, на його думку, російські війська мають повернутися "там, де їм місце", а саме в Росію. І щойно це станеться, цій війні буде покладено край.

Навчання українських солдат

Джо Байден також заявив, що M1 Abrams — найбоєздатніші танки у світі, проте вони надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні, тому Вашингтон надасть Україні деталі й обладнання, необхідні для ефективної підтримки цих танків на полі бою. Також американська сторона якнайшвидше має намір навчити українських військових із питань тилового забезпечення, логістики та технічного обслуговування.

"Щоб поставити ці танки, потрібен час. І за цей час ми маємо бути впевнені в тому, що українці можуть повністю інтегрувати їх у свою систему оборони", — додав президент.

За інформацією репортера Foreign Policy у Пентагоні Джека Детча, окрім танків США відправлять в Україну 120-мм снаряди, 8 тактичних машин і транспортні засоби підтримки, а також засоби для техобслуговування. Він зазначив, що 31 танк Abrams буде закуплено для України протягом кількох місяців у межах пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів.

Відповідь президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі за рішення надати Україні танки Abrams.

"Це важливий крок на шляху до перемоги. Сьогодні вільний світ як ніколи об'єднаний спільною метою — звільненням України. Рухаємось уперед!" — написав глава держави у Twitter.

Нагадаємо, про наміри США передати Україні 31 американський танк M1 Abrams повідомив 25 січня кореспондент агентства Bloomberg у Білому домі Джордан Фабіан. За його словами, сума чергового пакету військової допомоги Україні становитиме 400 мільйонів доларів.

Зі свого боку МЗС РФ офіційно прокоментувало рішення Німеччини розблокувати постачання танків Leopard 2 Україні. 25 січня представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що країни Заходу заздалегідь планував війну України проти РФ і це нібито підтверджують заяви колишнього та чинного керівництва Німеччини.