Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Поставить Россию на место: Байден подтвердил поставки в Украину танков M1 Abrams (видео)

поставки танков в украину
Фото: CNN

В пакет военной помощи, которая направлена для решительного контрнаступления ВСУ, вошли 120-мм снаряды, 8 тактических машин, транспортные средства поддержки и средства для техобслуживания. Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил американцев за оказанную поддержку.

Related video

Президент США Джо Байден подтвердил отправку в Украину 31 единиц американских танков M1 Abrams в связи с опасениями по поводу нового российского наступления этой весной. Таким образом будет сформирован один танковый батальон для защиты суверенитета Украины, заявил глава Белого дома в ходе выступления 25 февраля, которое транслировалось каналом CNBC.

Заявление Байдена прозвучало в ответ на позицию Германии относительно немедленного предоставления танков Leopard, которые, по словам украинских властей, необходимы для борьбы с Россией. При этом американский лидер отметил, что поставки танков Abrams является не наступательной угрозой для РФ, а помощью украинским вооруженным силам в контрнаступлении с целью освобождения оккупированных территорий.

"Вот о чем идет речь. Помочь Украине защититься и защитить украинскую землю. Это не наступательная угроза для России. Наступательной угрозы нет", — отметил Байден.

Американский президент добавил, что, по его мнению, российские войска должны вернуться "там, где им место", а именно в Россию. И как только это произойдет, этой войне будет положен конец.

Обучение украинских солдат

Джо Байден также заявил, что M1 Abrams — самые боеспособные танки в мире, однако они чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании, поэтому Вашингтон предоставит Украине детали и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. Также американская сторона как можно скорее намерена обучить украинских военных по вопросам тылового обеспечения, логистики и технического обслуживания.

"Чтобы поставить эти танки, необходимо время. И за это время мы должны быть уверены в том, что украинцы могут полностью интегрировать их в свою систему обороны", — добавил президент.

По информации репортера Foreign Policy в Пентагоне Джека Детча, кроме танков США отправят в Украину 120-мм снаряды, 8 тактических машин и транспортные средства поддержки, а также средства для техобслуживания. Он отметил, что 31 танк Abrams будет закуплен для Украины в течение нескольких месяцев в рамках пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Fullscreen

Ответ президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу за решение предоставить Украине танки Abrams.

"Это важный шаг на пути к победе. Сегодня свободный мир как никогда объединен общей целью – освобождением Украины. Движемся вперед!" — написал глава государства в Twitter.

Fullscreen

Напомним, о намерениях США передать Украине 31 американский танк M1 Abrams сообщил 25 января корреспондент агентства Bloomberg в Белом доме Джордан Фабиан. По его словам, сумма очередного пакета военной помощи Украине составит 400 миллионов долларов.

В свою очередь МИД РФ официально прокомментировал решения Германии разблокировать поставку танков Leopard 2 Украине. 25 января представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада заранее планировал войну Украины против РФ и это якобы подтверждают заявления бывшего и действующего руководства Германии.