Поставить Россию на место: Байден подтвердил поставки в Украину танков M1 Abrams (видео)

В пакет военной помощи, которая направлена для решительного контрнаступления ВСУ, вошли 120-мм снаряды, 8 тактических машин, транспортные средства поддержки и средства для техобслуживания. Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил американцев за оказанную поддержку.

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Президент США Джо Байден подтвердил отправку в Украину 31 единиц американских танков M1 Abrams в связи с опасениями по поводу нового российского наступления этой весной. Таким образом будет сформирован один танковый батальон для защиты суверенитета Украины, заявил глава Белого дома в ходе выступления 25 февраля, которое транслировалось каналом CNBC.

Заявление Байдена прозвучало в ответ на позицию Германии относительно немедленного предоставления танков Leopard, которые, по словам украинских властей, необходимы для борьбы с Россией. При этом американский лидер отметил, что поставки танков Abrams является не наступательной угрозой для РФ, а помощью украинским вооруженным силам в контрнаступлении с целью освобождения оккупированных территорий.

"Вот о чем идет речь. Помочь Украине защититься и защитить украинскую землю. Это не наступательная угроза для России. Наступательной угрозы нет", — отметил Байден.

Американский президент добавил, что, по его мнению, российские войска должны вернуться "там, где им место", а именно в Россию. И как только это произойдет, этой войне будет положен конец.

Обучение украинских солдат

Джо Байден также заявил, что M1 Abrams — самые боеспособные танки в мире, однако они чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании, поэтому Вашингтон предоставит Украине детали и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. Также американская сторона как можно скорее намерена обучить украинских военных по вопросам тылового обеспечения, логистики и технического обслуживания.

"Чтобы поставить эти танки, необходимо время. И за это время мы должны быть уверены в том, что украинцы могут полностью интегрировать их в свою систему обороны", — добавил президент.

По информации репортера Foreign Policy в Пентагоне Джека Детча, кроме танков США отправят в Украину 120-мм снаряды, 8 тактических машин и транспортные средства поддержки, а также средства для техобслуживания. Он отметил, что 31 танк Abrams будет закуплен для Украины в течение нескольких месяцев в рамках пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Ответ президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу за решение предоставить Украине танки Abrams.

"Это важный шаг на пути к победе. Сегодня свободный мир как никогда объединен общей целью – освобождением Украины. Движемся вперед!" — написал глава государства в Twitter.

Напомним, о намерениях США передать Украине 31 американский танк M1 Abrams сообщил 25 января корреспондент агентства Bloomberg в Белом доме Джордан Фабиан. По его словам, сумма очередного пакета военной помощи Украине составит 400 миллионов долларов.

В свою очередь МИД РФ официально прокомментировал решения Германии разблокировать поставку танков Leopard 2 Украине. 25 января представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада заранее планировал войну Украины против РФ и это якобы подтверждают заявления бывшего и действующего руководства Германии.