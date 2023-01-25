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Военный Фокус Российско-украинская война

США отправят Украине 31 танк M1 Abrams, — Bloomberg

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Фото: CNN | Украина получит от США 31 танк M1 Abrams

Стоимость нового пакета помощи Украине в виде американских танков составит 400 миллионов долларов. Президент США может объявить о поставках техники уже через несколько часов.

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Соединенные Штаты намерены передать Украине 31 американский танк M1 Abrams. Сумма очередного пакета военной помощи составит 400 миллионов долларов. Об этом в своем Twitter написал корреспондент агентства Bloomberg в Белом доме Джордан Фабиан.

Журналист со ссылкой на своего коллегу по изданию Энтони Капачио сообщил, что администрация Байдена отправит Украине 31 танк на сумму 400 млн долларов. Такой информацией с агентством поделились два чиновника, знакомые с вопросом, указал Фабиан. На Twitter-странице самого Капачио этой информации на момент публикации не было.

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Твит Джордана Фабиана

Тем временем издание Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США сообщило, что танки M1 Abrams поступят в Украину не раньше осени.

Агентство Reuters в свою очередь передает, что американские танки M1 Abrams для Украины, вероятно, будут закуплены через фонд USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), позволяющий получить технику от промышленности, а не из запасов оружия в США.

Напомним, 25 января канцлер германии Олаф Шольц разблокировал передачу танков Leopard 2 Украине странами-союзниками, а также анонсировал поставку 14 таких машин. Известно, что танки Leopard 2A6 поступят Киеву из запасов Вооруженных сил Германии, также Берлин предоставит союзникам разрешение на поставку своих Leopard 2 в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит первые боевые танки Leopard в Украину примерно через три месяца.

После этого в среду появилась информация о том, что в 19:00 президент США Джо Байден выступит с заявлением по Украине. В Белом доме не уточнили, чему конкретно может быть посвящено мероприятие.