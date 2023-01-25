"Абрамсы" вслед за "Леопардами": Байден вечером выступит с заявлением по Украине, — СМИ

Белый дом не уточнил, чему конкретно Байден посвятит заявление, однако СМИ сообщали, что Вашингтон намерен передать Киеву не менее 30 танков M1 Abrams.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вечером в среду, 25 января, выступит с заявлением о продолжении поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. Об этом со ссылкой на сообщение Белого дома передает агентство Reuters.

Выступление Байдена запланировано на 12:00 по Вашингтону (19:00 по Киеву). Увидеть трансляцию можно будет на официальном канале Белого дома.

Белый дом не уточнил, чему конкретно будет посвящено выступление президента США, но оно состоится после того, как Германия заявила, что поставит свои танки Leopard 2 в Украину.

По данным Washington Post, что Белый дом планирует передать Украине не менее 30 своих танков M1 Abrams. Ранее администрация Байдена заявляла, что воздерживается от поставок этой техники, так как из-за большого веса (более 60 тонн) машины могут создать трудности с логистикой на поле боя в Украине. Кроме того, по словам американских властей, они требуют сложного обслуживания и специальной подготовки.

Сейчас администрация Байдена собирается объявить о передаче M1 Abrams, хотя они, вероятно, не поступят в Украину до осени. Такую информацию изданию привел неназванный высокопоставленный чиновник США.

Напомним, 25 января канцлер германии Олаф Шольц разблокировал передачу танков Leopard 2 Украине, а также анонсировал поставку 14 таких машин. Танки Leopard 2A6 поступят Киеву из запасов Вооруженных сил Германии, также Берлин предоставит союзникам разрешение на поставку своих Leopard 2 в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит первые боевые танки Leopard в Украину примерно через три месяца.

Также официально подтвердила готовность передать танки Leopard 2A4 Испания — они отправятся в Украину после технического обслуживания, которое может занять два месяца.