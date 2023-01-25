"Абрамси" слідом за "Леопардами": Байден увечері виступить із заявою щодо України, — ЗМІ

Білий дім не уточнив, чому конкретно Байден присвятить заяву, проте ЗМІ повідомляли, що Вашингтон має намір передати Києву щонайменше 30 танків M1 Abrams.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері в середу, 25 січня, виступить із заявою про продовження підтримки України у її протистоянні російській агресії. Про це з посиланням на повідомлення Білого дому повідомляє агентство Reuters.

Виступ Байдена запланований на 12:00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом). Побачити трансляцію можна буде на офіційному каналі Білого дому.

Білий дім не уточнив, чому буде присвячено виступ президента США, але він відбудеться після того, як Німеччина заявила, що поставить свої танки Leopard 2 в Україну.

За даними Washington Post, Білий дім планує передати Україні не менше 30 своїх танків M1 Abrams. Раніше адміністрація Байдена заявляла, що утримується від постачання цієї техніки, оскільки через велику вагу (понад 60 тонн) машини можуть створити труднощі з логістикою на полі бою в Україні. Крім того, за словами американської влади, вони потребують складного обслуговування та спеціальної підготовки.

Наразі адміністрація Байдена збирається оголосити про передачу M1 Abrams, хоча вони, ймовірно, не надійдуть до України до осені. Таку інформацію виданню навів неназваний високопосадовець США.

Нагадаємо, 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував передачу танків Leopard 2 Україні, а також анонсував постачання 14 таких машин. Танки Leopard 2A6 надійдуть Києву із запасів Збройних сил Німеччини, також Берлін надасть союзникам дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина поставить перші бойові танки Leopard до України приблизно за три місяці.

Також офіційно підтвердила готовність передати танки Leopard 2A4 Іспанія — вони вирушать до України після технічного обслуговування, яке може тривати два місяці.