США відправлять Україні 31 танк M1 Abrams, — Bloomberg

Вартість нового пакету допомоги Україні у вигляді американських танків становитиме 400 мільйонів доларів. Президент США може оголосити про постачання техніки вже за кілька годин.

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Сполучені Штати мають намір передати Україні 31 американський танк M1 Abrams. Сума чергового пакету військової допомоги становитиме 400 мільйонів доларів. Про це у своєму Twitter написав кореспондент агентства Bloomberg у Білому домі Джордан Фабіан.

Журналіст із посиланням на свого колегу з видання Ентоні Капачіо повідомив, що адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк на суму 400 млн доларів. Такою інформацією з агентством поділилися два чиновники, знайомі з питанням, зазначив Фабіан. У Twitter-акаунті самого Капачіо цієї інформації на момент публікації не було.

[ + – ] Твіт Джордана Фабіана

Тим часом видання Washington Post із посиланням на неназваного високопосадовця США повідомило, що танки M1 Abrams надійдуть в Україну не раніше осені.

Агентство Reuters, зі свого боку, передає, що американські танки M1 Abrams для України, ймовірно, будуть закуплені через фонд USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), що дозволяє отримати техніку від промисловості, а не із запасів зброї в США.

Нагадаємо, 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував передавання танків Leopard 2 Україні країнами-союзниками, а також анонсував постачання 14 таких машин. Відомо, що танки Leopard 2A6 надійдуть Києву із запасів Збройних сил Німеччини, також Берлін надасть союзникам дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина поставить перші бойові танки Leopard в Україну приблизно за три місяці.

Після цього в середу з'явилася інформація про те, що о 19:00 президент США Джо Байден виступить із заявою щодо України. У Білому домі не уточнили, чому саме може бути присвячений захід.