Західні союзники обіцяють передати Україні понад 300 танків, — посол

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив про серйозну підготовку ЗСУ до можливого наступу росіян. Терміни постачань залежать від типу танків і країни їхнього виробництва.

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Західні союзники обіцяють відправити Збройним силам України 321 танк. На цьому наголосив посол України у Франції Вадим Омельченко 27 січня в інтерв'ю телеканалу BFM TV.

"Багато країн підтвердили згоду на постачання Україні 321 важкого танка. Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Ми не боїмося (можливого наступу РФ, — ред.), ми дуже серйозно готуємося", — підкреслив дипломат.

Посол України у Франції запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, а з постачанням зброї і танків, обіцяних низкою західних країн останніми днями, будуть готові ще більше.

Омельченко не уточнив, які країни та скільки танків обіцяли передати Україні.

"Терміни постачань відрізняються залежно від типу танка та країни їх виробництва. Але якщо чекати до серпня чи вересня, це буде надто пізно", — сказав Омельченко.

Деяким країнам, за словами дипломата, потрібно проводити технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати свої.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що якщо американські танки M1 Abrams доставлять в Україну до серпня, це буде пізно. Реальна ситуація з цими танками поки що невідома.

США обіцяли постачати Україні танки M1 Abrams доти, доки президент Росії Володимир Путін не зрозуміє, що треба завершувати війну.

Данія відмовила Україні в наданні танків, пояснивши рішення недостатнім арсеналом техніки у своїх збройних силах.

Польща передасть українській армії 74 танки, з них — 14 Leopard 2 та 60 модернізованих польських танків, у тому числі 30 PT-91.

Франція може передати ЗСУ танки Leclerc, але, за даними видання Der Spiegel, французький президент Емманюель Макрон почав вагатися в цьому питанні.