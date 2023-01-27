Данія не приєднається до танкової коаліції для України: влада пояснила причини

Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен розповів, що у країни в арсеналі лише 44 бойові машини. Однак Копенгаген допомагатиме Україні "іншим способом".

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Данія поки що не надаватиме Україні танки та не приєднуватиметься до танкової коаліції західних країн. Причина — небагато одиниць такої техніки в арсеналі данських збройних сил. Про це повідомив міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен, повідомляє видання CPH Post.

За його словами, зараз в армії Данії є 44 танки, 14 з них перебувають у країнах Балтії разом із контингентом НАТО. Голова Міноборони відкинув можливість передачі цього озброєння, проте Копенгаген допомагатиме Києву "іншим способом". Еллеман-Єнсен зазначив, що бойова техніка в країні потрібна "не для декорацій".

"Це важливий елемент стримування тому, що поруч із нашими балтійськими союзниками — гігантський сусід, який, як демонструє своїми діями, вміє нападати на сусідів", — сказав він.

При цьому міністр наголосив, що Україна офіційно не зверталася до Данії із проханням надати танки. Він додав, що, можливо, відповідь була б позитивною після оцінки всіх своїх можливостей.

Нагадаємо, 19 січня уряд Данії ухвалив рішення надіслати Україні 19 французьких САУ Caesar. Оборонне відомство Данії чекало артилерійських установок кілька років, але все ж таки вирішило віддати їх Києву.

27 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Варшава має намір передати ЗСУ 74 танки : 14 Leopard-2 та 60 модернізованих польських танків, включаючи 30 PT-91.