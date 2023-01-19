"Зеленський попросив шість": Данія передасть Україні 19 САУ Caesar

За даними журналістів, оборонне відомство Данії чекало французьких артилерійських установок кілька років, але все ж таки вирішило віддати їх Києву.

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Уряд Данії ухвалив рішення надіслати Україні 19 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar. Про це заявив міністр оборони країни Якоб Еллеман-Єнсен після зустрічі у Раді із зовнішньої політики, повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії.

Як передає місцевий телеканал TV 2 Nyheder, на це озброєння оборонне відомство Данії чекало від Франції роками. Проте все правління Ради із зовнішньої політики підтримало рішення пожертвувати САУ українській стороні.

"Це дуже велика та значна пожертва", — зазначив Еллеман-Єнсен, призначений міністром оборони Данії лише в грудні минулого року.

Чиновник зазначив, що міністерство оборони перебувало в постійному контакті з Києвом щодо озброєння.

"Я радий, що наразі ми отримали широку підтримку від данського парламенту, щоб пожертвувати Caesar для боротьби за свободу України", — додав він.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен розповів, що президент Володимир Зеленський особисто звернувся до міністра оборони країни із проханням передати озброєння.

"Зеленський подивився прямо на міністра оборони та попросив надіслати 6 гаубиць Caesar. Зараз ми відправляємо 19", — уточнив данський чиновник.

За його словами, загальна вартість озброєння становить 5,6 млрд данських крон — це майже $800 млн. Якщо виходити з площі Данії, то країна передала Україні більше за інших партнерів, упевнений він.

Передавання артилерійських установок супроводжуватиметься пакетом навчання для українських військових.

Данія купила у французького виробника Nexter 15 САУ, і мала отримати їх ще в 2020 році.

Нагадаємо, 1 жовтня минулого року агентство Reuters повідомило, що Франція передасть Україні 18 САУ Caesar, які призначалися для Данії. Однак у Парижі не розголошували подробиць угоди.

30 грудня 2022 року армія Литви підписала контракт на закупівлю 18 французьких САУ Caesar. Завдяки цьому литовські військові відновлять боєздатність після постачання техніки Україні.