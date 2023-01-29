"Ухвалили рішення щодо бойових танків". Шольц пояснив, чому він проти передавання винищувачів для ЗСУ

"Важливо, щоб усі, хто заявив про свій намір поставити Україні бойові танки, зробили це", — наголосив канцлер Німеччини.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував постійні вимоги щодо передавання для України нових видів озброєння для боротьби з РФ. Він заперечив можливість надання Києву винищувачів. Про це глава уряду ФРН заявив в інтерв'ю виданню Tagesspiegel.

"Питання про винищувачів навіть не виникає. Я можу лише порадити не вступати у постійну конкурентну боротьбу, коли йдеться про системи озброєння", — сказав він.

Німецький політик зазначив, що щойно ухвалюється одне рішення, у Німеччині розпочинаються нові дебати. За його словами, це виглядає не дуже серйозно та підриває довіру громадян до рішень уряду.

"Такі дебати не повинні проводитися з причин внутрішньополітичного профілювання. Для мене зараз важливо, щоб усі, хто заявив про намір поставити Україні бойові танки, зробили це", — сказав він.

Олаф Шольц також спростував інформацію про те, що на Німеччину тиснули інші країни щодо надання танків для України і що так само станеться з винищувачами.

"Ми завжди виходимо з того, що потрібно Україні, з одного боку, і що постачають наші найважливіші союзники — насамперед США, а також Велика Британія, Франція та інші. Саме тому ми зараз ухвалили рішення щодо бойових танків", — додав канцлер.

Він також заявив, що в російсько-українській війні немає прямої участі жодної держави НАТО і не буде.

Нагадаємо, 27 січня ЗМІ писали, що Велика Британія може передати Україні винищувачі для патрулювання повітряного простору. Однак це станеться, коли ЗСУ зможуть витіснити російські війська.

Водночас у Білому Домі заявили, що США готові "дуже обережно" обговорювати передавання Україні винищувачів F-16.