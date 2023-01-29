"Ситуація складна, але контрольована": Резніков розповів про бої на Донбасі

Глава Міноборони сподівається на успішний результат переговорів щодо надання Україні бойової авіації. За його словами, це може стати можливим найближчим часом. "Все, що неможливо сьогодні, завтра стане можливим", — наголосив Резніков.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що військова ситуація на Сході України складна, але контрольована. В інтерв'ю канадському телеканалу CBC 29 січня глава оборонного відомства уточнив, що постачання Україні важкого озброєння, а також бойової авіації зроблять великий внесок у деокупацію української території.

Розмовляючи із журналісткою Розмарі Бартон, глава Міноборони сказав, що Україні зараз потрібні реактивні винищувачі, літаки і, можливо, ракети, щоб завдати удару по складах російського палива і боєприпасів, а також по командних центрах ЗС РФ.

При цьому Резніков зазначив, що з розвитком воєнних дій в Україну почало надходити військове обладнання, в якому їй колись було відмовлено, враховуючи протитанкову та зенітну зброю, а також артилерію дальньої дії та системи протиповітряної оборони.

Глава відомства додав, що сподівається на нові переговори, які мають відбутися протягом наступних двох тижнів щодо надання західними партнерами винищувачів для Повітряних сил ЗСУ.

"Для мене все, що неможливо сьогодні, завтра стане можливим", — наголосив Резніков.

Щодо надання танків, то міністр визнав, що буде потрібен час для їх отримання та навчання екіпажів із використання техніки. Водночас Резніков висловив сподівання, що екіпажі будуть готові до весняної кампанії, попередньо поставивши мету на березень 2023 року.

Раніше в інтерв'ю для телеканалу CNN глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що західні танки будуть використовуватися для прориву російських оборонних рубежів. За його словами, постачання західного важкого озброєння дозволить продовжити українським збройним силам контрнаступ із метою деокупації захоплених РФ територій.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 29 січня в інтерв'ю виданню Tagesspiegel розкритикував постійні вимоги щодо передавання для України нових видів озброєння для боротьби з Росією. Політик поскаржився, що щойно ухвалюється одне рішення щодо військової допомоги Україні, у Німеччині розпочинаються нові дебати.