"Залізний кулак для прориву": Резніков про постачання західних танків Україні

За словами міністра оборони, українській армії потрібно продовжувати контрнаступ, щоб звільнити захоплені РФ території.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що західні танки використовуватимуть для прориву російських оборонних рубежів. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Постачання Україні сучасних західних танків дозволять деокупувати захоплені РФ території. За словами Резнікова, контрнаступ має тривати.

"Ми будемо їх використовувати як металевий або залізний кулак для прориву оборонних ліній нашого ворога", — заявив міністр.

Також він додав, що пріоритетом для України є отримання ППО для закриття неба від російських ракет. Після цього потрібно отримати винищувачі, більше броньованої техніки, танків, артилерії та безпілотники.

"У нас є люди, але нам потрібне озброєння", — резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, 25 січня у США заявили, що Україна спершу одержати Leopard, а потім M1 Abrams, оскільки в Європі є достатньо запасів машин.

Фокус розбирався, скільки танків пообіцяли Україні західні партнери.