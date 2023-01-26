"Железный кулак для прорыва": Резников о поставках западных танков Украине

По словам министра обороны, украинской армии нужно продолжать контрнаступление, чтобы освободить захваченные РФ территории.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что западные танки будут использоваться для прорыва российских оборонных рубежей. Об этом он сказал в интервью для CNN.

Поставка Украине современных западных танков позволят деоккупировать захваченные РФ территории. По словам Резникова, контрнаступление должно продолжаться.

"Мы будем их использовать как металлический или железный кулак для прорыва оборонительных линий нашего врага", — заявил министр.

Также он добавил, что первым приоритетом для Украины является получение средств ПВО для закрытия неба от российских ракет. После этого нужно получить истребители, больше бронированной техники, танков, артиллерии и беспилотники.

"У нас есть люди, но нам нужно вооружение", — резюмировал Алексей Резников.

Напомним, 25 января в США заявили, что Украина сперва получить Leopard, а затем M1 Abrams, поскольку в Европе есть достаточно запасов машин.

Фокус разбирался, сколько танков пообещали Украине западные партнеры.