"Леопарди" на волі. Скільки танків пообіцяли Україні західні партнери
Збройним силам передадуть щонайменше 80 танків Leopard 2 та Challenger 2. У середу, 25 січня, Олаф Шольц розблокував відправлення машин в Україну.
25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував постачання танків Leopard 2 Україні, а також анонсував передавання танкової роти для ЗСУ. Фокус розібрався, скільки танків може отримати українська армія.
Першими про передавання Україні танків Leopard 2 заявили у Польщі. Офіційні особи закликали Німеччину не блокувати відправлення бронетехніки, а також заявили про плани створити танкову коаліцію серед європейських країн, щоб зрештою сформувати повноцінну бригаду в ЗСУ. Вже зараз про свої наміри передати танки заявили 9 країн, а, за повідомленнями ЗМІ, всього формується 12 держав-донорів.
Скільки танків "Леопард" 2 передадуть Україні:
- Німеччина — 14 танків Leopard 2A6;
- Польща — 14 танків Leopard 2A4;
- Португалія — 4 Leopard 2A6;
- Іспанія — розглядають питання передавання;
- Фінляндія — заявила про готовність передати невелику кількість танків "Леопард" через близькість до РФ;
- Норвегія — 8 танків;
- Швеція — надалі не заперечують можливість постачання Strv 122 — модифікації танка "Леопард" 2;
- Нідерланди планують викупити 18 танків Loeopard 2A7;
- Данія — неназвана кількість.
Крім Leopard 2, українська армія отримає з Великої Британії 14 танків Challenger 2. Також 24 січня WSJ повідомляли, що Сполучені Штати передадуть Україні 31 танк M1 Abrams, проте вони будуть передані не зі складів, а закуплені у виробника, що вимагатиме більше часу. Також Франція не відкидає питання передавання Україні національних танків Leclerc.
За інформацією Spiegel, загалом українська армія отримає 80 танків з ЄС.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив рішення Німеччини про передавання танків.
"Перший танковий крок зроблено. Далі — танкова коаліція", — написав Єрмак у телеграм-каналі.
Нагадаємо, 25 січня в РФ заявили, що рішення Берліна передати Україні танки означає відмову від "визнання історичної відповідальності за злочини нацизму".
Також 25 січня в НАТО заявили, що Україні потрібно передавати зброю, оскільки ніхто не знає, коли війна закінчиться.