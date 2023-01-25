"Леопарди" на волі. Скільки танків пообіцяли Україні західні партнери

Збройним силам передадуть щонайменше 80 танків Leopard 2 та Challenger 2. У середу, 25 січня, Олаф Шольц розблокував відправлення машин в Україну.

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25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував постачання танків Leopard 2 Україні, а також анонсував передавання танкової роти для ЗСУ. Фокус розібрався, скільки танків може отримати українська армія.

Першими про передавання Україні танків Leopard 2 заявили у Польщі. Офіційні особи закликали Німеччину не блокувати відправлення бронетехніки, а також заявили про плани створити танкову коаліцію серед європейських країн, щоб зрештою сформувати повноцінну бригаду в ЗСУ. Вже зараз про свої наміри передати танки заявили 9 країн, а, за повідомленнями ЗМІ, всього формується 12 держав-донорів.

Скільки танків "Леопард" 2 передадуть Україні:

Крім Leopard 2, українська армія отримає з Великої Британії 14 танків Challenger 2. Також 24 січня WSJ повідомляли, що Сполучені Штати передадуть Україні 31 танк M1 Abrams, проте вони будуть передані не зі складів, а закуплені у виробника, що вимагатиме більше часу. Також Франція не відкидає питання передавання Україні національних танків Leclerc.

[ + – ] Інфографіка щодо анонсованого передавання танків Україні

За інформацією Spiegel, загалом українська армія отримає 80 танків з ЄС.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив рішення Німеччини про передавання танків.

"Перший танковий крок зроблено. Далі — танкова коаліція", — написав Єрмак у телеграм-каналі.

Нагадаємо, 25 січня в РФ заявили, що рішення Берліна передати Україні танки означає відмову від "визнання історичної відповідальності за злочини нацизму".

Також 25 січня в НАТО заявили, що Україні потрібно передавати зброю, оскільки ніхто не знає, коли війна закінчиться.