"Ніхто не знає, коли закінчиться війна": у НАТО назвали умову для настання миру в Україні

За словами генсека Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга, інтереси безпеки організації виходять за межі солідарності з Україною, тому що якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху у війні, інші автократи в усьому світі витягнуть з цього свої уроки.

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Щоб завершити війну в Україні, союзники повинні постачати Києву більше важкої техніки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt, опублікованому 25 січня.

"Звичайно, більшість війн закінчується за столом переговорів. Але те, чого Україна може досягти під час таких переговорів, нерозривно пов'язане з військовою ситуацією. Тому, якщо ми хочемо, щоб Україна вижила як суверенна та вільна країна, необхідно діяти просто зараз. Більше важкої техніки для України просто необхідно", — зазначив Столтенберг.

Коли закінчиться війна в Україні?

За словами генсека Північноатлантичного Альянсу, "ніхто не знає, коли закінчиться війна".

"Якщо ви хочете миру завтра, ви повинні підтримати Україну сьогодні. Це звучить дивно, але шлях до миру веде через постачання зброї", — заявив генсек НАТО.

Водночас, за словами Столтенберга, йдеться не лише про безпеку України, а й про подальші події у світі. У НАТО вважають, що якщо президенту РФ Володимиру Путіну зійде з рук агресивна війна в Україні, то це буде небезпечно і для країн альянсу, оскільки лідери авторитарних держав знатимуть, що вони можуть досягати своєї мети за допомогою грубої сили.

"Наші інтереси безпеки тут виходять за межі солідарності з Україною, тому що якщо Путін досягне успіху, інші викладуть уроки. Автократи цього світу уважно стежать за тим, як ми відповімо на це вторгнення", — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 25 січня журналісти видання Reuters з'ясували, що США готові передати Україні 30 танків M1 Abrams. За інформацією видання, важка техніка може потрапити до України найближчими місяцями.

Днем раніше, 24 січня, генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що найближчим часом Німеччина надасть дозвіл на постачання танків Leopard 2 в Україну і додав, що країни-союзники можуть зараз готувати важку техніку до відправки.

Раніше, 20 січня, Столтенберг заявив, що нові постачання зброї дозволять Україні не лише захиститися від російської агресії, а й розпочати контрнаступ.