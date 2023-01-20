"Відвоювати територію": нові поставки зброї допоможуть Україні розпочати наступ, — генсек НАТО

За словами Столтенберга, Україна отримає сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрег заявив, що нові поставки зброї дозволять Україні не лише захиститися від Росії, а й розпочати контрнаступ. Про це пише видання Spiegel.

За його словами, він очікує подальшого розвитку дискусії про можливе постачання німецьких танків Leopard 2.

"Той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні, це матиме величезне значення для країни", — заявив генсек НАТО.

Також у себе у Twitter Столтенберг написав, що вітає новий пакет допомоги.

"Росія готується до нових наступів, тому необхідно терміново посилити підтримку, щоб Україна могла перемогти та повернути собі окуповані території", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що "Рамштайн-8" відмовив Україні у постачанні танків Leopard 2. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розповів журналістам, що країнам-союзникам не вдалося дійти єдиного рішення. Водночас він назвав брехнею слова про те, що Німеччина стоїть на шляху передачі Leopard 2 Україні.

Ще нагадаємо, що ЗМІ заявили, що новий наступ Росії неминучий, тому Україні потрібні американські танки M1 Abrams. Рік тому американська розвідка точно спрогнозувала масштабне вторгнення російських військ, про що американці неодноразово попереджали українське керівництво.