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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Новий наступ РФ неминучий, тому Україні потрібні американські танки M1 Abrams, — ЗМІ

M1 Abrams
Фото: З відкритих джерел | M1 Abrams

Рік тому американська розвідка точно спрогнозувала масштабне вторгнення російських військ, про що американці неодноразово попереджали українське керівництво.

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США не поспішають постачати Україні свої основні танки M1 Abrams. По-перше, очевидно, через складнощі з логістикою та обслуговуванням. "Абрамс" на 10 тонн важчий за свої європейські еквіваленти, звідси складнощі з постачаннями. Водночас американці не хочуть провокувати надто президента РФ Володимира Путіна, і Вашингтон запитує, чи будуть танки вважатися червоною лінією. Про це повідомляє Sky News.

На початку січня США анонсували найбільший пакет військової допомоги Україні, куди увійшли:

  • 59 бойових машин піхоти Bradley;
  • 90 бойових машин піхоти Stryker;
  • 350 армійських вантажних фургонів Humvees (великий транспортний засіб формату 4x4, вважається одним із символів американської армії);
  • понад 21 тисяча артилерійських боєприпасів тощо.

У цьому списку не вистачає лише танків, таких необхідних українській армії, щоб виграти війну та відкинути росіян за межі країни, а не просто стримувати лінію фронту.

Представники Вашингтона висловлюють різні міркування щодо того, чому адміністрація Байдена не може просто передати кілька танків, щоб показати приклад Німеччини і розширити арсенал ЗСУ хоча б декількома M1 Abrams.

Можливо, американські політики вбачають якусь стратегічну можливість у тому, щоб за допомогою затяжної війни скоротити запаси та втомити російську армію та особисто Путіна.

Днями директор ЦРУ Вільям Бернс відвідував Київ, де зустрічався з представниками українського керівництва. Крім танків, обговорювалися можливі плани Путіна щодо нового наступу в найближчі кілька тижнів і місяців.

Рік тому американська розвідка точно спрогнозувала масштабне вторгнення російських військ, про що американці неодноразово попереджали українське керівництво. Багато хто сумнівався, чи піде Путін на цей крок, але він все ж таки розпочав велику війну.

Зараз новий російський наступ є неминучим, і саме тому українці, які перебувають на передовій, заявляють, що потрібно якнайбільше танків.

Українське керівництво переймається тим, що Захід втомиться від війни в Україні. І серед республіканців на Капітолійському пагорбі росте невдоволення тим, що вони називають безконтрольним і безкінечним потоком зброї в Україну.

Нагадаємо, що в разі запиту з боку Києва, Нідерланди розглянуть можливість постачання винищувачів F-16. Амстердам закупив 213 винищувачів F-16, проте військове командування планує замінити їх удосконаленими F-35.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній командувач силами США назвав три види зброї, які потрібні Україні для перемоги.