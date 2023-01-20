Новое наступление РФ неизбежно, потому Украине нужны американские танки M1 Abrams, — СМИ

Год назад американская разведка в точности спрогнозировала масштабное вторжение российских войск, о чем американцы неоднократно предупреждали украинское руководство.

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США не спешат поставлять Украине свои основные танки M1 Abrams. Во-первых, очевидно, из-за сложностей с логистикой и обслуживанием. "Абрамс" на 10 тонн тяжелее своих европейских эквивалентов, отсюда сложности с поставками. Вместе с тем американцы не хотят провоцировать уж слишком президента РФ Владимира Путина, и Вашингтон задается вопросом, будут ли танки считаться красной чертой. Об этом сообщает Sky News.

В начале января США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине, куда вошли:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 боевых машин пехоты Stryker;

350 армейских грузовых фургонов Humvees (крупное транспортное средства формата 4x4, считается одним из символов американской армии);

свыше 21 тысячи артиллерийских боеприпасов и пр.

В этом списке не хватает только танков, столь необходимых украинской армии, чтобы выиграть войну и отбросить россиян за пределы страны, а не просто сдерживать линию фронта.

Представители Вашингтона высказывают различные соображения на счет того, почему администрация Байдена не может просто передать несколько танков, чтобы показать пример Германии и расширить арсенал ВСУ хотя бы несколькими M1 Abrams.

Возможно, американские политики усматривают некую стратегическую возможность в том, чтобы с помощью затяжной войны сократить запасы и измотать российскую армию и лично Путина.

На днях директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Киев, где встречался с представителями украинского руководства. Помимо танков, обсуждались возможные планы Путина относительно нового наступления в ближайшие несколько недель и месяцев.

Год назад американская разведка в точности спрогнозировала масштабное вторжение российских войск, о чем американцы неоднократно предупреждали украинское руководство. Многие сомневались, пойдет ли Путин на этот шаг, но он все же начал большую войну.

Сейчас новое российское наступление представляется неизбежным, и именно поэтому украинцы, находящиеся на передовой, заявляют, что нужно как можно больше танков.

Украинское руководство беспокоится о том, что Запад устанет от войны в Украине. И среди республиканцев на Капитолийском холме растет недовольство тем, что они называют бесконтрольным и бесконечным потоком оружия в Украину.

Напомним, что в случае запроса со стороны Киева, Нидерланды рассмотрят возможность поставок истребителей F-16. Амстердам закупил 213 истребителей F-16, однако военное командование планирует заменить их более усовершенствованными F-35.

Ранее Фокус сообщал, что бывший командующий силами США назвал три вида оружия, которые нужны Украине для победы.