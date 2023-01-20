"Отвоевать территорию": новые поставки оружия помогут Украине начать наступление, — генсек НАТО

По словам Столтенберга, Украина получит сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков.

Related video

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег заявил, что новые поставки оружия позволят Украине не только защититься от России, но и начать контрнаступление. Об этом пишет издание Spiegel.

По его словам, он ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.

"Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны", — заявил генсек НАТО.

Также у себя в Twitter Столтенбрег написал, что приветствует новый пакет помощи.

"Россия готовится к новым наступлениям, поэтому необходимо срочно усилить поддержку, чтобы Украина могла победить и вернуть себе оккупированные территории, — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что "Рамштайн-8" отказал Украине в поставках танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал журналистам, что странам-союзникам не удалось прийти к единому решению. При этом он назвал ложью слова о том, что Германия "стоит на пути" передачи Leopard 2 Украине.

Еще напомним, что СМИ заявили, что новое наступление России неизбежно, потому Украине нужны американские танки M1 Abrams. Год назад американская разведка в точности спрогнозировала масштабное вторжение российских войск, о чем американцы неоднократно предупреждали украинское руководство.