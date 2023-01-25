"Никто не знает, когда закончится война": в НАТО назвали условие для наступления мира в Украине

По словам генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, интересы безопасности организации выходят за рамки солидарности с Украиной, потому что если президент РФ Владимир Путин преуспеет в войне, другие автократы во всем мире извлекут из этого свои уроки.

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Для того чтобы завершить войну в Украине, союзники должны поставлять Киеву больше тяжелой техники. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt, опубликованному 25 января.

"Конечно, большинство войн заканчивается за столом переговоров. Но то, чего Украина может добиться в ходе таких переговоров, неразрывно связано с военной ситуацией. Поэтому, если мы хотим, чтобы Украина выжила как суверенная и свободная страна, необходимо действовать прямо сейчас. Больше тяжелой техники для Украины просто необходимо", — отметил Столтенберг.

Когда закончится война в Украине?

По словам генсека Североатлантического Альянса, "никто не знает, когда закончится война".

"Если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру ведет через поставки оружия", — заявил генсек НАТО.

При этом, по словам Столтенберга, речь не только о безопасности Украины, но и о дальнейших событиях в мире. В НАТО считают, что если президенту РФ Владимиру Путину сойдет с рук агрессивная война в Украине, то это будет опасно и для стран альянса, так как лидеры авторитарных государств будут знать, что они могут добиваться своих целей с помощью грубой силы

"Наши интересы безопасности здесь выходят за рамки солидарности с Украиной, потому что если Путин преуспеет, другие извлекут уроки. Автократы этого мира внимательно следят за тем, как мы ответим на это вторжение", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 25 января журналисты издания Reuters выяснили, что США готовы передать Украине 30 танков M1 Abrams. По информации издания, тяжелая техника может попасть в Украину в ближайшие месяцы.

Днем ранее, 24 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что в ближайшее время Германия даст разрешение на поставки танков Leopard 2 в Украину и добавил, что страны-союзники могут сейчас готовить тяжелую технику к отправке.

Ранее, 20 января, Столтенбрег заявил, что новые поставки оружия позволят Украине не только защититься от российской агрессии, но и начать контрнаступление.