Швеція не відкидає відправлення Україні танків Stridsvagn 122: що про них відомо (фото)

Stridsvagn 122 — це шведська модернізація німецького Leopard 2. Міністр оборони Поль Джонсон не виключає постачання танків на пізнішому етапі.

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Міністр оборони Швеції Поль Джонсон не виключає, що надалі приймуть рішення про постачання в Україну танків Stridsvagn 122 — шведської модернізації танків Leopard 2. Про це повідомляє Svenska Dagbladet.

На цей час у Швеції не ведуть підготовку до відправлення танків Україні, проте міністр оборони не виключає такого надалі. Відправлення Stridsvagn 122 може бути актуальним на пізнішому етапі війни.

На озброєнні шведської армії знаходиться близько 120 танків Stridsvagn 122.

"Наразі не ведеться підготовка до безоплатної передачі танків зі Швеції, але цілком ймовірно, що це може статися на пізнішому етапі", — заявив Джонсон.

Чим відрізняється шведська версія Leopard 2 від німецької?

Stridsvagn 122 — це ліцензійна версія німецького Leopard 2А5. У танк внесли низку змін для ведення боїв за умов характерних для Швеції — густих лісів та щільної міської забудови. Тому є кілька особливостей танка Stridsvagn 122:

посилений захист від ПТРК

покращена система захисту від хімічної, біологічної та радіоактивної зброї

можливість швидкого виявлення, ідентифікації та захоплення цілі завдяки лазерному далекоміру та тепловізору

можливість захоплення відразу кількох цілей одночасно

система управління та контролю танків на полі бою від Celsius Tech Systems

[ + – ] Stridsvagn 122 має низку покращень

Нагадаємо, 24 січня ЗМІ писали, що Норвегія надішле Україні 8 танків Leopard 2A5. Загалом у них на озброєнні є 36 машин. Також Spiegel повідомляли, що Шольц погодився поставити Україні танки Leopard 2A6.