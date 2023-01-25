Швеция не исключает отправку Украине танков Stridsvagn 122: что о них известно (фото)

Stridsvagn 122 — это шведская модернизация немецкого Leopard 2. Министр обороны Пол Йонсон не исключает поставок танков на более позднем этапе.

Related video

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает, что в дальнейшем будет принято решение о поставках в Украину танков Stridsvagn 122 — шведской модернизации танков Leopard 2. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

На данный момент в Швеции не ведут подготовки к отправке танков Украине, однако министр обороны не исключает такого в дальнейшем. Отправка Stridsvagn 122 может быть актуальной на более позднем этапе войны.

На вооружении шведской армии находится около 120 танков Stridsvagn 122.

"В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе", — заявил Йонсон.

Чем отличается шведская версия Leopard 2 от немецкой?

Stridsvagn 122 — это лицензионная версия немецкого Leopard 2А5. В танк внесли ряд изменений для ведения боев в условиях характерных для Швеции — густых лесах и плотной городской застройке. Поэтому есть несколько особенностей танка Stridsvagn 122:

усиленная защита от ПТРК

улучшенная система защиты от химического, биологического и радиоактивного оружия

возможность быстрого обнаружения, идентификации и захвата цели за счет лазерного дальномера и тепловизора

возможность захвата сразу нескольких целей одновременно

система управления и контроля танков на поле боя от Celsius Tech Systems

[ + – ] Stridsvagn 122 обладает рядом улучшений

Напомним, 24 января СМИ писали, что Норвегия отправит Украине 8 танков Leopard 2A5. Всего у них на вооружении есть 36 машин. Также Spiegel сообщали, что Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2A6.