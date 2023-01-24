"ЗСУ потрібна різна зброя": Норвегія відправить Україні 8 танків Leopard 2А5, — ЗМІ

Норвезька армія має на озброєнні 36 німецьких танків. У минулому році військові чиновники країни вели переговори щодо можливої заміни "Леопардів" на корейські K2.

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Норвегія може передати Україні до 8 німецьких танків Leopard 2 A5, всього на озброєнні країни є 36 таких танків. Про це повідомило норвезьке видання Dagens Næringsliv 24 січня з посиланням на джерела в уряді.

Норвезька влада, за даними журналістів, незабаром ухвалить рішення про закупівлю нових танків. У 2022 році військові чиновники Норвегії вели переговори про можливу заміну цих танків на корейські K2.

Увечері 24 січня відбулося закрите засідання розширеного комітету закордонних справ та оборони при уряді. Його учасники говорили про надання військової допомоги Україні, йдеться у матеріалі.

[ + – ] Норвегія має на озброєнні 36 танків Leopard 2А5

Співрозмовники наголошують, що на засіданні обговорювали відправлення танків після заяви міністрині закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про те, що Берлін не буде проти, якщо Польща відправить Україні танки Leopard 2 A5.

"Поки я не коментуватиму майбутні поставки. Звичайно, Україні потрібне різне озброєння, зокрема танки, які вони запитували", — наводить видання слова міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама.

Нагадаємо, що 24 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на реекспорт танків Leopard 2А6 в Україну. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем перед цим говорив, що союзникам буде соромно їхати у Німеччину на 9 зустріч у форматі "Рамштайн", якщо Україні не відправлять танки.

Фокус 24 січня писав про згоду 12 країн відправити Україні 100 танків Leopard 2А5, зокрема Іспанія, Нідерланди та Данія. Іспанія може відремонтувати свої танки Leopard 2A5 за місяць і передати ЗСУ, але натомість чекає на постачання нової техніки від союзників.

Уряд Німеччини готується терміново розглянути заявку Польщі на передавання Україні танків Leopard 2А5.