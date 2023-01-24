Усім буде соромно повертатися у Німеччину, якщо Україні не передадуть танки, — сенатор

За словами американського сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема, якщо Україна не отримає танки, Мюнхенська конференція з безпеки перетвориться на жарт. Він закликав США передати Україні кілька танків "Абрамс", щоб підштовхнути Німеччину до постачання Leopard 2.

Related video

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що союзникам буде соромно повертатися у Німеччину в середині лютого на нову зустріч у форматі "Рамштайн", якщо Україні не передадуть танки, а Мюнхенська конференція з безпеки стане не більш ніж жартом. Про це повідомляє Fox News.

"У нас є країни Балтії, які хочуть передати німецькі танки Україні, Польща, яка хоче передати німецькі танки Україні, та Німеччина, яка не хоче <…> Сполучені Штати відмовляються відправляти танки Abrams, а Німеччина за цим ховається", — сказав сенатор, додавши, що танки Leopard — найкраща військова техніка у боях проти росіян.

На 11 місяці війни російські війська зазнають численних втрат, бої на сході стають вирішальними, але без танків Україна не зможе видавити росіян зі своєї території.

За словами сенатора, те, що через 11 місяців війни у союзників усе ще виникають розбіжності, свідчить про те, що Німеччина та США все ще не прагнуть досягти мети дозволити Україні вигнати Росію зі своєї території.

"Вони залякані, Німеччина та США, я думаю, погрозами з боку Путіна. Ось моя заява на адресу США: "Заради Бога, поставте кілька танків Abrams в Україну, це відкриє шлях і створить тиск на Німеччину, від якої чекають на постачання", — пояснив Грем.

Зустріч із Зеленським

"Що мені стало зрозуміло після зустрічі із Зеленським, так це те, що українці не мають наміру добровільно віддати будь-яку частину України російським загарбникам. Вони будуть битися до останньої людини, щоб видворити росіян зі своєї території", — пояснив він, додавши, що якщо і Захід буде настільки ж націлений на перемогу, це в кінцевому підсумку трапиться, а без танків війна триватиме довго.

"Є можливість надати зброю українцям, свободу яких намагалися обмежити, яких росіяни ґвалтували та грабували, і Німеччина може допомогти змінити розстановку сил на полі бою, якщо захоче", — пояснив представник Республіканської партії.

"Нам усім буде соромно повертатися у Німеччину в середині лютого, якщо Україні все ж таки не передадуть танки, а Мюнхенська конференція з безпеки перетвориться на жарт. Скористайтеся нагодою мої німецькі друзі", — резюмував Грем.

Мюнхенська конференція з безпеки

Щорічна конференція, що проводиться у Мюнхені з 1962 року. У перші 30 років існування у проєкті брали участь військові та політичні лідери країн НАТО, пізніше почали залучати політологів і представників ЗМІ.

Нагадаємо, що влада Німеччини збирається терміново розглянути заявку Польщі на постачання танків Leopard 2 в Україну. За інформацією журналістів, Польща може швидко одержати ліцензію на реекспорт своїх Leopard.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними МЗС України, тема постачання літаків зрушила з мертвої точки, а питання щодо танків Leopard 2 практично вирішене. Залишилися лише ракети ATACMS.