Всем будет стыдно возвращаться в Германию, если Украине не передадут танки, — сенатор

По словам американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, если Украина не получит танки, Мюнхенская конференция по безопасности превратится в шутку. Он призвал США передать Украине несколько танков "Абрамс", чтобы подтолкнуть Германию к поставкам Leopard 2.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что союзникам будет стыдно возвращаться в Германию в середине февраля на новую встречу в формате "Рамштайн", если Украине не передадут танки, а Мюнхенская конференция по безопасности станет не более чем шуткой. Об этом сообщает Fox News.

"У нас есть страны Балтии, которые хотят передать немецкие танки Украине, Польша, которая хочет передать немецкие танки Украине, и Германия, которая не хочет <…> Соединенные Штаты отказываются отправлять танки Abrams, а Германия за этим прячется", — сказал сенатор, добавив, что танки Leopard — лучшая военная техника в боях против россиян.

На 11 месяце войны российские войска несут множественные потери, бои на востоке становятся решающими, но без танков Украина не сможет выдавить россиян со своей территории.

По словам сенатора, то, что спустя 11 месяцев войны у союзников все еще возникают разногласия, говорит о том, что Германия и США все еще не стремятся достичь цели — позволить Украине выгнать Россию со своей территории.

"Они запуганы, Германия и США, я думаю, угрозами со стороны Путина. Вот мое заявление в адрес США: "Ради Бога, поставьте несколько танков Abrams в Украину, это откроет путь и создаст давление на Германию, от которой ждут поставок", — пояснил Грэм.

Встреча с Зеленским

"Что мне стало понятно после встречи с Зеленским, так это то, что украинцы не намерены добровольно отдать какую бы то ни было часть Украины российским захватчикам. Они будут драться до последнего человека, чтобы выдворить россиян со своей территории", — пояснил он, добавив, что если и Запад будет столь же нацелен на победу, это в конечном итоге случится, а без танков война будет продолжаться долго.

"Есть возможность предоставить оружие украинцам, свободу которых пытались ограничить, которых россияне насиловали и грабили, и Германия может помочь изменить расстановку сил на поле боя, если захочет", — пояснил представитель Республиканской партии.

"Нам всем будет стыдно возвращаться в Германию в середине февраля, если Украине все же не передадут танки, а Мюнхенская конференция по безопасности превратится в шутку. Воспользуйтесь случаем мои немецкие друзья", — резюмировал Грэм.

Мюнхенская конференция по безопасности

Ежегодная конференция, которая проводится в Мюнхене с 1962 года. В первые 30 лет существования в проекте участвовали военные и политические лидеры стран НАТО, позднее стали привлекать политологов и представителей СМИ.

Напомним, что власти Германии собираются срочно рассмотреть заявку Польши на поставки танков Leopard 2 в Украину. По информации журналистов, Польша может быстро получить лицензию на реэкспорт своих Leopard.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным МИД Украины, тема поставок самолетов сдвинулась с мертвой точки, а вопрос касательно танков Leopard 2 практически решен. Остались только ракеты ATACMS.