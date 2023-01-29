Россия вывела в Черное море новые корабли (инфографика)

По информации Генштаба ВСУ, теперь в Черном море на боевом дежурстве пребывает 15 кораблей противника, среди которых есть и ракетоносители. Украинский дипломат просит Германию передать Украине подлодку HDW Class 212A — "Тогда мы выгнали российский флот из Черного моря!".

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Россия увеличила количество военных кораблей до 15. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 29 января.

"По состоянию на 29 января в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 20 ракет", — говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

А в Средиземном море военные насчитали 10 вражеских кораблей, из них пять — носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 72 ракеты.

[ + – ] Россия вывела в Черное море дополнительные военные корабли Фото: Минобороны Украины

Корабли ВС РФ В Черном море: украинский дипломат обратился за помощью к Германии

Заместитель министра иностранных дел и экс-посол в Германии Андрей Мельник призвал Германию передать Украине подводную лодку, которая поможет бороться с военными кораблями оккупанта в Черном море. Об этом дипломат написал на своей официальной странице в Твиттере.

"Германия производит одни из лучших в мире подлодок HDW Class 212A. Бундесвер имеет шесть таких подлодок. Почему бы (одну из них) не отправить в Украину? Тогда мы выгнали российский флот из Черного моря", — отметил Мельник.

Заметим, что HDW Class 212A — это дизель-электрическая немецкая подводная лодка, разработанная немецкой компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft AG для Военно-морских сил Германии и Италии. Это первая в мире подлодка с использованием топливных элементов в воздушнонезависимой энергетической установке.

Напомним, в конце января силы обороны Украины уничтожили российское военное судно. С первого дня вторжения Россия, по информации командования, потеряла 18 кораблей и катеров, а также почти 121,5 тысячи человек.

Фокус также писал о том, что в конце декабря 2022 года в состав флота России ввели новый ракетный корабль. В Минобороны РФ отметили, что малый корабль "Град" стал десятым из двенадцати суден проекта "Буян-М", используемых в обстрелах территории Украины.