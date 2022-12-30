В состав флота России ввели новый ракетный корабль: что о нем известно (фото, видео)

В Минобороны РФ отметили, что малый корабль "Град" стал десятым из двенадцати суден проекта "Буян-М", используемых в обстрелах территории Украины.

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В четверг, 29 декабря в Балтийске малый ракетный корабль "Град" проекта "Буян-М" был введен в состав Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Малый ракетный корабль "Град" успешно завершил государственные испытания и поступил в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота", — говорится на странице ведомства в Telegram.

[ + – ] В РФ ввели в состав флота малый корабль "Град"

Сообщается, что судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Согласно данным Минобороны России, корабли из серии "Буян-М" были задействованы в ракетных атаках по территории Украины и Сирии.

"Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта "Буян-М". Корабли данного проекта подтвердили свою эффективность в специальной военной операции, а также при решении боевых задач в Сирийской Арабской Республике", — отмечают в пресс-службе.

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Что известно о новом судне

Малый ракетный корабль "Град" входит в серию российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга малого водоизмещения проекта 21631 "Буян-М". Судно оснащено управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море".

На вооружении "Града" находится ракетный комплекс "Калибр", 100-мм артиллерийская установка А-190, и пусковые установки "Гибка" для зенитных ракет "Игла" и зенитного артиллерийского комплекса АК-630-2 "Дуэт".

Водоизмещение судна составляет 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

Предполагается, что "Град" будет функционировать в составе Балтийского флота. В 2023 году возможен переход судна в ВМФ Российской Федерации.

Напомним, что по данным издания "Проект", за 9 месяцев полномасштабной войны с Украиной Черноморский флот РФ потерял 15% своего боевого состава. Отмечается, что к началу широкомасштабных боевых действий Россия увеличила численность своего боевого флота с 46 до 58 единиц.

Еще Фокус писал о том, что в России умер гендиректор судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Его предприятие занималось производством подводных лодок, которые могли запускать ракеты "Калибр".