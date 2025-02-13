Китай начал строить суперавианосец Type 004: о чем говорят первые снимки, — OSINT

Специалисты отметили, что для Китая главным вызовом станет разработка эффективной ядерной силовой установки корабля, поскольку прежние три авианосца имеют неядерные двигатели, которые ограничивают их возможности.

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Китай мог приступить к строительству своего первого атомного авианосца Type 004. По данным OSINT-наблюдателей, на верфи в Даляне обнаружен крупный модуль, который может быть частью палубной конструкции нового корабля.

Несмотря на опубликованные в открытом доступе спутниковые снимки, эксперты расходятся во мнениях: одни утверждают, что это лишь тестовый модуль, другие считают его подтверждением начала работ по строительству "суперавианосца".

Например, наблюдатель @Rupprecht_A, который следит за развитием китайской военной промышленности, опубликованные изображения действительно могут быть первым доказательством строительства нового авианосца.

Фото: Google

Фото: Google

Другой осинтер с ником Húrin отмечает, что на снимках виден полноразмерный макет палубного истребителя J-15, что может свидетельствовать о подготовке инфраструктуры для испытаний самолета.

Значение нового авианосца Type 004 для китайского флота

Как отметили в Bulgarian Military, если строительство Type 004 действительно началось, это станет крупнейшим технологическим скачком для ВМС НОАК. В отличие от авианосцев с традиционной силовой установкой, атомный корабль обеспечит Китаю неограниченный запас хода, позволяя проецировать силу в глобальном масштабе.

В настоящее время китайский флот располагает двумя действующими авианосцами – тяжелыми авианесущими крейсерами Liaoning и Shandong, которые используют трамплин для взлета палубных самолетов, и уже испытывает третий – Fujian (Type 003), оснащенный электромагнитными катапультами. Однако они остаются кораблями с обычной силовой установкой, что ограничивает дальность их действий.

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Также обозреватели подчеркнули, что создание атомного авианосца – сложный процесс, требующий высоких компетенций в области ядерной энергетики. Например, ВМС США потратили десятилетия на доведение своих кораблей классов "Нимиц" и "Форд" до совершенства. Поэтому для Китая главными вызовами станут разработка эффективной ядерной силовой установки, обеспечение ее безопасности и надежности, а также создание необходимой инфраструктуры для эксплуатации.

"Технологические последствия разработки Type 004 выходят за рамки самого авианосца. Успешная программа атомного авианосца, вероятно, приведет к прогрессу в ядерных двигательных установках для других военно-морских активов, включая китайские подводные лодки и надводные корабли следующего поколения", — подытожили аналитики.

Китайский авианосец Type 004 в сравнении с USS Gerald R. Ford Фото: Открытые источники

Напомним, в контексте развития авианосного флота Народно-освободительной армии Китая, военный обозреватель Фокуса Игаль Левин выяснил, что известно о китайских авианосцах и как они конкурируют с лидерами в этой сфере.