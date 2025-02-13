Китай почав будувати суперавіаносець Type 004: про що говорять перші знімки, — OSINT

Фахівці зазначили, що для Китаю головним викликом стане розроблення ефективної ядерної силової установки корабля, оскільки колишні три авіаносці мають неядерні двигуни, що обмежують їхні можливості.

Related video

Китай міг розпочати будівництво свого першого атомного авіаносця Type 004. За даними OSINT-спостерігачів, на корабельні в Даляні виявлено великий модуль, який може бути частиною палубної конструкції нового корабля.

Попри опубліковані у відкритому доступі супутникові знімки, експерти розходяться в думках: одні стверджують, що це лише тестовий модуль, інші вважають його підтвердженням початку робіт з будівництва "суперавіаносця".

Наприклад, спостерігач @Rupprecht_A, який стежить за розвитком китайської військової промисловості, вважає, що опубліковані зображення дійсно можуть бути першим доказом будівництва нового авіаносця.

Фото: Google

Фото: Google

Інший осінтер із ніком Húrin зазначає, що на знімках видно повнорозмірний макет палубного винищувача J-15, що може свідчити про підготовку інфраструктури для випробувань літака.

Значення нового авіаносця Type 004 для китайського флоту

Як зазначили в Bulgarian Military, якщо будівництво Type 004 дійсно почалося, це стане найбільшим технологічним стрибком для ВМС НВАК. На відміну від авіаносців із традиційною силовою установкою, атомний корабель забезпечить Китаю необмежений запас ходу, даючи змогу проєктувати силу в глобальному масштабі.

Наразі китайський флот має у своєму розпорядженні два активних авіаносці — важкі авіаносні крейсери Liaoning і Shandong, які використовують трамплін для зльоту палубних літаків, і вже випробовує третій — Fujian (Type 003), оснащений електромагнітними катапультами. Однак вони залишаються кораблями зі звичайною силовою установкою, що обмежує дальність їхніх дій.

Важливо

Прямий виклик США: Китай представив суперавіаносець Fujian на 100 000 тонн (відео)

Також оглядачі підкреслили, що створення атомного авіаносця — складний процес, що вимагає високих компетенцій у галузі ядерної енергетики. Наприклад, ВМС США витратили десятиліття на доведення своїх кораблів класів "Німіц" і "Форд" до досконалості. Тому для Китаю головними викликами стануть розроблення ефективної ядерної силової установки, гарантування її безпеки та надійності, а також створення необхідної інфраструктури для експлуатації.

"Технологічні наслідки розроблення Type 004 виходять за межі самого авіаносця. Успішна програма атомного авіаносця, ймовірно, призведе до прогресу в ядерних рушійних установках для інших військово-морських активів, зокрема китайських підводних човнів і надводних кораблів наступного покоління", — підсумували аналітики.

Китайський авіаносець Type 004 у порівнянні з USS Gerald R. Ford Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, в контексті розбудови авіаносного флоту Народно-визвольної армії Китаю, військовий оглядач Фокусу Ігаль Левін з'ясував, що відомо про китайські авіаносці та як вони конкурують з лідерами в цій сфері.